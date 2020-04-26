Terör örgütü PKK/YPG, sözde Ermeni soykırımı anması düzenlemiş TERÖR örgütü YPG/PKK'ya bağlı, Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu teröristlerden oluşan bir grubun, Suriye'nin Tel Tamir kırsalındaki köyde, sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediği ortaya çıktı.

TERÖR örgütü YPG/PKK'ya bağlı, Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu teröristlerden oluşan bir grubun, Suriye'nin Tel Tamir kırsalındaki köyde, sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre terör örgütü YPG/PKK, geçen sene 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurduğunu ilan etti. Kuruluşunda yaklaşık 90 teröristin bulunduğu sözde taburun, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde konuşlanacağı belirtildi.Kuruluş toplantılarını Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO elebaşı İbrahim Kaypakkaya ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu odada yapan teröristlerin, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılara katıldıkları belirlendi. Yerel kaynaklar, söz konusu grubun, Haseke'nin batısında yer alan Tel Tamir kırsalındaki köyde sözde Ermeni soykırımını anma etkinliği düzenlediğini belirtti.

Kaynak: DHA