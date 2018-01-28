Terör Örgütlerinin Yetim Bıraktığı Yeğenlerine Bakıyor

DENİZ AÇIK - Suriye'deki evleri terör örgütleri tarafından yıkılan ve enkaz altında kalan ağabeyi ile yengesini kaybeden 32 yaşındaki Veli Muhammed, yetim kalan iki yeğeni ve 4 kişilik ailesine bakmaya çalışıyor.

Halep'teki evleri yaklaşık iki yıl önce terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK tarafından yapılan saldırılarda yıkılan, enkaz altında kalan ağabeyi Muhammed Muhammed (40) ile yengesi Vahide Hassan'ı (40) kaybeden Muhammed, eşiyle birlikte yeğenleri Yeşim ve Ayşegül ile kendi çocukları Zeynep, Çınar ve Yunus'u alarak önce Kilis'e oradan da Eskişehir'e geldi.

Muhammed çeşitli işlerde çalışıp, terör örgütlerinin yetim bıraktığı iki yeğeni ile ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Muhammed ailesi, Türk askerinin Suriye'de sürdürdüğü operasyonların ardından terör örgütlerinden temizlenecek ülkelerine yeniden dönmenin hayalini kuruyor.

"Kalacak, gidecek yerimiz kalmadı, biz de Türkiye'ye geldik"

Veli Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK zulmünden kaçarak yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

Suriye'deki terör sorunu nedeniyle herkesin ülkeden kaçtığını belirten Muhammed, şöyle konuştu:

"Orada çiftçilik yapıyordum. Biz garibanız. Gidecek yerimiz yoktu. Vefat eden ağabeyimin iki kızını da alıp Türkiye'ye sığındık. Yaklaşık bir yıl önce geldik. Halam, amcam hala Suriye'de. Lazkiye'de yaşıyorlar. Suriye'de yaşam malzemelerinin fiyatları arttı. Artık iş sahası yok. Hava karardığı andan itibaren güvenlik olmadığı için kimse sokağa çıkamıyor. Bir yandan Esed bir yandan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK insanları öldürüyor. Hiçbir yere gidemiyorlar. Bizde silah yok, bomba yok. Evimizi yıktılar. Kalacak gidecek yerimiz kalmadı. Biz de Türkiye'ye geldik."

Muhammed, üç çocuğu ile iki kız yeğenine baktığına değinerek, "Ağabeyimin çocuklarına bakmak boynumun borcu. Onlara bakmak zorundayım. Ne iş bulursam çalışıp, onlara ve aileme bakıyorum." diye konuştu.

Türk halkının kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Muhammed, "Türk askerinden Allah razı olsun. Suriye'yi terör örgütlerinden temizlemek için savaşıyor. Canları sağ olsun. Onlar bize güç veriyor. Allah Türk askerini korusun. Ülkemizde hayat normale döndüğünden biz de topraklarımıza dönmek istiyoruz. Biz barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.