Terör Operasyonunda Silah ve Susturucular Bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 tabanca, 3 el bombası, 3 susturucu, çok sayıda mühimmat, yaşam malzemeleri ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda arazide yürütülen arama çalışmalarında 2 tabanca, 3 el bombası, 3 susturucu, 6 şarjör, 2 el dürbünü,

68 mühimmat, ses kayıt cihazı çok miktarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.