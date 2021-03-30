Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Terme'de kırmızıya boyanan yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için sürücüler uyarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Terme'de kırmızıya boyanan yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için sürücüler uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliğinin önemine dikkati çeken paylaşımı 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' ifadeleriyle duyurdu. Ülke genelinde 30 Mart tarihinde tüm kontrolsüz yaya geçitlerinde araç sürücüleri uyarıldı.

Yurt genelinde başlatılan uygulama kapsamında yaya geçitlerinin olduğu tüm ışıksız kavşak ve yollarda, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

Kırmızı çizgi uygulamasına Terme Kaymakam Vekili Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Eren Dede, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Trafiğin en önemli unsurlarından birinin yayalar olduğuna dikkati çeken Kaymakam Şükrü Yıldırım, "Yayalarımıza trafikte dikkat edilerek öncelik verilmesi lazım. Terme'deki kontrolsüz yaya geçitlerinde İçişleri Bakanımızın da duyurduğu gibi kırmızı çizgileri çektik. Yaya geçitlerinde araç sürücülerini durdurarak bilgilendirdik. 2020 yılındaki 'öncelik yayanın' çalışmasının ardından 2021 yılında da 'kırmızı çizgi' uygulamasıyla trafikte yaya önceliğini artırıyoruz" diye konuştu.

"Yayalar kırmızı çizgimiz"

Tüm kurumların koordineli hareketiyle kırmızı çizgi çalışmasının başladığını belirten Başkan Ali Kılıç, "Trafikteki araç sürücülerini bilgilendiren kolluk kuvvetleriyle beraber ticari araç sürücülerine de yaya önceliği konusunda uyarılarda bulunan Terme Şoförler Odası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 'Öncelik yayanın' diyerek ilçemizdeki yaya geçitlerini kırmızıya boyadık. Yayalar kırmızı çizgimizdir. Bu zamana kadar yayalara dikkat ederek başta can kayıplarının önüne geçtikleri ve trafiği tehlikeye atmadıkları için sürücülerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı