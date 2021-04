Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Teoman Kumbaracıbaşı geliyor. Peki, Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, aslen nereli, rol aldığı diziler neler? Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyeri ile ilgili bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Teoman Kumbaracıbaşı, (d. 18 Ekim 1971; Arjantin), Türk oyuncu.

Teoman Kumbaracıbaşı doğum tarihi : 18 Ekim 1971

Teoman Kumbaracıbaşı kaç yaşında : 49 yaşında

Teoman Kumbaracıbaşı mesleği ne : Oyuncu

Teoman Kumbaracıbaşı nereli : Arjantin doğumlu

Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu.

2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı.

Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi.

2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.

"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dahil oldu.

Özel bir lisenin tiyatrosunu yönetmektedir.

Kendi yaptığı süt reçelini pazarlarda sattığı Türkiye ve 14 yaşından beri gitmediği Arjantin'de internete yansımıştır.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Matmazel Julie'den Esinti : Partick Marber - Nilüfer Sanat Tiyatrosu - 2012

Şems Unutma : Özen Yula - CEF Tiyatro ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2011

Omuzumdaki Melek : Stephan Levi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

FİLMOGRAFİSİ

Girdap

Made in Europa

Yazı Tura

Gecenin Kanatları

Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

Kara Duvak

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Binbir Gece

Aşka Sürgün

Gözyaşı Çetesi

Ayışığı

Aşk Yolu

Kılıç Günü

Eyyvah Eyvah 2

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Evim Sensin

Aşk Kırmızı

Eyyvah Eyvah 3

Galip Derviş (Selman Teker) (Konuk Oyuncu)

Güneşin Kızları - 2015 (Ahmet)

Kördüğüm - 2016 (Murat)

Hayat Bazen Tatlıdır - 2017 (Savcı Tamer)

Vatanım Sensin - 2017

Avlu - 2018 (Hakan Demir)

Bir Deli Rüzgâr - 2018 (Eren Yıldız)

Kuruluş Osman - 2021 (Kara Şaman Togay)