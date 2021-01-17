Teniste, 2021 yılının ilk ATP Challenger turnuvası İstanbul'da başlıyor
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Teniste, 2021 yılının ilk ATP Challenger turnuvası İstanbul'da başlıyor

17.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:54
Teniste, 2021 yılının ilk ATP Challenger turnuvası İstanbul'da başlıyor

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak.

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, elemeleri bugün oynanacak "Istanbul Indoor Challenger"da yarın ilk ana tablo müsabakaları yapılacak.

TED Spor Kulübünün kapalı kortlarında gerçekleştirilecek toplam 132 bin 280 avro para ödüllü turnuva, 24 Ocak Pazar günü oynanacak tekler finaliyle sona erecek.

Bugün yapılacak elemelerde Ernests Gulbis, Malek Jaziri, Denis Istomin ve Lukas Rosol gibi isimlerin ana tablo için ter dökecek. Milli tenisçilerden Marsel İlhan ilk turda elemelerin 8 numaralı seri başı Joao Menezes ile Koray Kırcı ise elemelerin 5 numaralı seri başı Hindistanlı Ramkumar Ramanathan ile mücadele edecek.

Organizasyonun tekler ana tablosunda milli sporculardan Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın korta çıkacak. Cem İlkel ilk turda ABD'li Brandon Nakashima ile, Altuğ Çelikbilek turnuvanın 7 numaralı seri başı Slovak Jozef Kovalik ile, Ergi Kırkın ise İtalyan Paolo Lorenzi ile karşılaşacak.

Milli sporcuların çiftler tablo ilk tur eşleşmeleri şöyle:

Marsel İlhan/Marek Jaziri-Andre Gransson/David Pel

Cem İlkel/Altuğ Çelikbilek-Evan King/Nathan Pasha

Ergi Kırkın/Sarp Ağabigün-Robert Galloway/Alex Lawson

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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