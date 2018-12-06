Televizyonda Tanıştığı Eşini Bırakıp İnternette Tanıştığı Adam ile Kaçtı

Televizyonda tanıştığı eşini bırakıp internette tanıştığı adam ile kaçtı

SİVAS - Sivas'ta televizyon programı ile tanışıp evlendiği eşinin iki çocuğuyla birlikte internette tanıştığı başka bir adamla kaçtığını iddia eden şahıs karakola giderek şikayette bulundu.

Sivas'ta yaşayan ve nakliyecilik yapan Ali Karayılan 2013 yılında bir televizyon programı vasıtası ile tanıştığı N. Karayılan ile aynı yıl evlendi. Mutlu başlayan evlilikte çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocukları oldu. Genç kadın bir hafta önce 3 ve 4.5 yaşında olan iki çocuğunu da alarak internette tanıştığı başka bir adamla kaçtı. Eşinin başka bir adamla kaçtığı bilgisini eşinin ailesinde öğrendiğini belirten Ali Karayılan, şimdi iki çocuğunu geri alabilmek için mücadele ediyor.

2012 yılında köyde şehre taşındığını 6 ay sonra müzik kanalına numarasını verdikten sonra eşiyle tanıştığını anlatan Ali Karayılan,"Aileler tanıştıktan bir süre sonra evlendik. Evlendikten sonra iyiydik bir süre sonra kızım dünyaya geldi. Daha sonra oğlum dünyaya geldi. Oğlum doğduktan sonra daha da iyi olmaya başladık. Köye taşındım köyde biraz huzur vermediler. Geriye şehre tekrar taşınmak zorunda kaldım. İşlerim bozuldu. Son bir aydır huzursuzluk başladı, benden uzaklaşmaya başladı. Dövüşmem, tartışmam yok ağız dalaşı dışında bir şeyim olmadı. İki, üç defa evi bıraktım gittim kavga çıkmasın diye eşimin ailesi yüzünden cezaevine girdim, çıktım. Daha iyi oluruz diye işime dört elle sarıldım, yemedim, içmedim koşturmaya başladım." dedi.

"Kadın sığınma evine gidiyorum diye evden çıktı"

Eşinin kadın sığınma evine gidiyorum diye evden çıktığını söyleyen Karayılan,"30 Kasım'da beni arayıp 'psikolojim bozuk, ben kadın sığınma evine gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ben ne yapacaksın diye sorduğumda 'Bir hafta çocuklarımla beraber kadın sığınma evinde kalıp geri evime döneceğim' dedi. Daha sonra da arayıp 'Antalya'ya sevgilimin yanına gidiyorum' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Ailesinden aldığım bilgiye göre biriyle birlikteliği varmış, çocuklarımdan 5-6 gündür haber alamıyorum. Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın fotoğraflarını gönderdi kızımın sol gözünün altının simsiyah olduğunu fark ettim. Adliyeye ve karakola da gösterdim. Benim tek isteğim çocuklarım yanımda olsun. Ben başka bir şey istemiyorum.

Karayılanın eşi N.Karayılan ise polise verdiği ifadesinde şiddet gördüğü için evi terk ettiğini belirtti.