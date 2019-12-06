Telefon dolandırıcılarına 20 bin lirasını kaptırdı

06.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:23

ZONGULDAK'ta yaşayan N.B'nin, telefonda kendini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından 20 bin lira dolandırılmasıyla ilgili davada mahkeme, dosyasının uzlaşma masasına gönderilmesine karar verdi.

Geçen yıl yaşanan olayda N.B.'yi arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıtıp bankadaki paralarının ve hesap bilgilerinin terör örgütlerince ele geçirildiğini iddia ederek operasyon için para istedi. N.B., telefonu kapattırmayan telefon dolandırıcılarının isteği üzerine toplam 20 bin lirayı ayrı zamanlarda verdikleri hesaplara yatırdı. Daha sonra başka bankadan çektiği 6 bin 500 lirayı hesaba yatıran N.B., banka görevlilerinin uyarmasıyla dolandırıldığını anladı. Görevliler, yatırılan 6 bin 500 liraya bloke koyarak dolandırıcıların eline geçmesini engelledi. N.B.'nin şikayeti üzerine, telefon numarasından yola çıkan savcılık A.B.Y., Ş.C. ve M.M. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açtı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada N.B. hazır bulunurken tutuksuz yargılana şüpheliler katılmadı. Mahkemede ifade veren N.B., "Paranızı yurt dışına kaçırıyorlar dediler. Bankadaki hesaplarımdan çektiğim paraları bana verdikleri hesap numarasına yatırdım. Olaydan yaklaşık 20 bin lira zararım vardır. Devamlı telefonu açık tutturdu. Telefon açıkken yatırdım parayı. Operasyon devam ediyor kapatma diyorlardı sürekli. Bana sen takip ediliyorsun uydudan dediler. Havale yaptığım dekontlara işaret koy dediler. Sorguda paranızı iade edeceğiz sonra dediler" dedi.

Mahkeme heyeti, ilgili yasa gereği dosyanın uzlaşma masasına gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA