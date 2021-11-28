'Tekstil sektörü çatı güneş enerjisi santralleriyle yeşil fabrika dönüşümünde öncü olmalı'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu ile Orbit Consulting stratejik ortaklığında ve Kipaş Mensucat ana sponsorluğunda organize edilen Sustainability Talks İstanbul'da konuşan Solarçatı CEO'su Utku Korkmaz, "Yeşil mutabakat ve sıfır karbon emisyonu hedefleri ile dünya döngüsel olarak değişim için adım atıyor. Tekstil, çatı güneş enerjisi santralleri ile 'yeşil fabrika' dönüşümünde öncü olmalı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu ile Orbit Consulting stratejik ortaklığında ve Kipaş Mensucat ana sponsorluğunda organize edilen Sustainability Talks İstanbul, 25 Kasım'da Zorlu PSM'de hibrit olarak düzenlendi. 'Tekstil sektörü olarak sürdürülebilirlik konusunun bir tercih değil, zorunluluk ve sorumluluk' olarak görüldüğü konusunda mutabakata varılan Sustainability Talks Istanbul'da Türk tekstil sektörünün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaları ve yaratacağı farkındalık; sürdürülebilirlik çalışmalarının tabana yayılması noktasında kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAYA DÖNÜK SOMUT ADIMLAR EGS SKORUNU ETKİLİYOR

"Tekstilde Döngüsellik" panelinin konuşmacıları arasında yer alan Solarçatı CEO'su Utku Korkmaz etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yeşil mutabakat ve sıfır karbon emisyonu hedefleri ile dünya döngüsel olarak değişim için adım atıyor. Tekstil, çatı güneş enerjisi santralleri ile 'yeşil fabrika' dönüşümünde öncü olmalı. Bu bağlamda gündem konumuz özellikle 'ESG Derecelendirmesi'. Yani artık tüm kredilendirme tarafında ESG notu da dikkate alınacak. ESG; "Çevresel sosyal yönetişim derecelendirmesi" demek ve bir şirketin uzun vadeli, sektörel malzeme çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncinin ölçümlenmesi ve bu doğrultuda kredi verilmesi demek. Karbon vergisi yine sektörleri harekete geçiren konulardan biri. İhracattan, istihdama, üretimden yatırıma her alanda örnek ve öncü olan tekstil sektörünün; enerji kullanımında sürdürülebilirlik çalışmaları ile de birçok sektöre öncü olması gerekliliğine bu etkinliğimizde bir kez daha şahit olduk. Güneş enerjisi doğaya zarar vermez ve tükenmeyen bir kaynaktır. Firmalar ÇATIGES ile kendi elektriğini üretmeye başlarlar ve paneller sayesinde tasarruf elde edebilirler. Hatta tüketimden fazla enerji üretiliyorsa, bu enerji bir gelir kaynağı da olabilir" dedi.

"ÇATILARDA KURULU GÜÇ ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİNDE HIZLICA YÜKSELMELİ"

Tekstilde bu doğrultuda Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi ve enerjide sürdürülebilir kaynak kullanımı konusuna desteklerinin devam edeceğini belirten Korkmaz, "Tekstilde sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda iş süreçlerindeki en önemli adım enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve yerli kaynak kullanımı olmalı. Tekstil, çatı güneş enerjisi santralleri ile enerjisini üretmeli, tekstil endüstrisinde çatılarda kurulu gücün önümüzdeki 3 yıl içerisinde hızlıca yükselmesi şart. Tekirdağ, Çorlu'da bulunan Tamtex Tekstil de ÇATIGES ile elektriğini güneşten üretiyor. ÇATIGES uzman mühendislerinin detaylı çalışmaları sonucunda Tamtex Tekstil işletmesi 1016 kWp kurulu güç elde etti. Aralık 2020'de tamamlanan bu proje sayesinde, işletmenin en büyük giderlerinden olan birisi olan elektrik faturalarından tasarruf sağlanıyor. Aynı zamanda yıllık 4 bin 365 adet ağacı kurtaran ve 669,57 ton karbon salımını engelleyen Tamtex Tekstil işletmesi, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atmış oldu" diye konuştu.

"Tekirdağ, Çorlu'da bulunan Tamtex Tekstil de ÇATIGES ile elektriğini güneşten üretiyor" diyen Korkmaz, "ÇATIGES uzman mühendislerinin detaylı çalışmaları sonucunda Tamtex Tekstil işletmesi 1016 kWp kurulu güç elde etti. Aralık 2020'de tamamlanan bu proje sayesinde, işletmenin en büyük giderlerinden olan birisi olan elektrik faturalarından tasarruf sağlanıyor. Aynı zamanda yıllık 4 bin 365 adet ağacı kurtaran ve 669,57 ton karbon salımını engelleyen Tamtex Tekstil işletmesi, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atmış oldu. Her Çatı Güneş Enerji Santrali, 1 MW kurulu gücü ile ortalama 402 kişiye düşen tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar. Bu da sürdürülebilirlik için inanılmaz olumlu bir önlem ve etkidir" ifadelerini kullandı.

"ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR 'SÜRDÜRÜLEBİLİR' ÜRETİM VE EKONOMİK KATKI SAĞLAR"

Korkmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Örneğin bir Tekstil firmasına ait Güneş enerjisi santralinde 499,20 kWe kurulu gücü ile ortalama 728 bin 832 kilovatsaat elektrik üretimi ile 201 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Örnek verdiğimiz Güneş Enerji Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 244 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır. Bu üretim kapasitesine sahip olan bir Güneş Enerji Santrali lisanssız elektrik üretim tesisi ile elektrik faturasının ulusal elektrik fiyatları üzerinden yılda yaklaşık 757 bin 985 TL daha az geleceği söylenebilir. Ayrıca yıllık 728 bin 832 kWh üretim kapasitesine sahip olan böyle bir enerji tesisin ürettiği elektrik yurtdışından ithal edilmiş olsaydı toptan fiyatı ile yaklaşık olarak 122 bin 378 TL ödeme yapılacaktı. Bu nedenle enerjisini üreten fabrikalar Güneş Enerji Santrali GES ile enerjide dışa bağımlılığımızın azalmasına da katkıda bulunur. Tüm tekstil üreticilerimizi güneş enerjisine yüzlerini dönerek enerjide sürdürülebilir kaynak kullanımını ajandalarına eklemeleri için çağrıda bulunuyoruz."