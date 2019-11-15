(TEKRAR) Havadan trafik denetimi
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(TEKRAR) Havadan trafik denetimi

Dronun havadayken görüntüleri Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.

15.11.2019 05:30 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:32

Dronun havadayken görüntüleri

memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - 'ne bağlı trafik ekipleri, saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: (TEKRAR) Havadan trafik denetimi
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