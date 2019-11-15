(TEKRAR) Havadan trafik denetimi

15.11.2019 05:30 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:32

Dronun havadayken görüntüleri

Polis memurlarının araçları çevirmesi İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde trafik akışını ve şerit ihlallerini drone ile takip ediyor.

Kaynak: AA