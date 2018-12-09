Tekrar) 9. Uluslararası Alanya Noel Pazarı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, 9. Uluslararası Alanya Noel Pazarı etkinliğinde buluştu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi ve Yabancılar Meclisi tarafından belediye binası arkasındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

İlçede yaşayan yabancıların müzik dinletisi ve dans gösterilerinin yapıldığı etkinliğe katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem açılan stantlarda alışveriş yaptı hem de 14 metrelik Noel ağacının etrafında fotoğraf çektirdi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 9. Noel Pazarı'nı ilçedeki herkesle yaşadıklarını söyledi.

Alanya'nın barış ve huzurun kenti olduğunu dile getiren Karaoğlu, "79 farklı ülkenin, farklı kültürlerin ve farklı dinlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşadığı örnek bir şehir Alanya. Alanya modeli tüm dünyaya örnek bir model. Burada insanlar huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyorlar." dedi.

9. Noel Pazarı'nda 150 iştirakçinin yer aldığı bilgisini veren Karaoğlu, pazara yabancı derneklerin temsilcileri, yönetim kurulu üyelerinin katıldığını kaydetti.

Organizasyonun örnek olması temennisinde bulunan Karaoğlu, "30-40 bin arasında ziyaretçi var. Yağmura rağmen katılımcı sayısı fazla. Demek ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Alanya'da farklı kültürlerin bir arada yaşanmasına vesile olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Karaoğlu, etkinlikte elde edilen gelirin, her sene olduğu gibi engelli vatandaşların yararına kullanacağını sözlerine ekledi.