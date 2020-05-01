Teknosa İlk Çeyrekte 1 Milyar Liradan Fazla Ciro Yaptı
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Teknosa İlk Çeyrekte 1 Milyar Liradan Fazla Ciro Yaptı

Teknosa İlk Çeyrekte 1 Milyar Liradan Fazla Ciro Yaptı
01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:32

Sabancı Holding şirketlerinden birisi olan Teknosa, 2020 yılı ilk çeyreği için 1 milyar 48 milyon TL ciro yaptığını açıkladı.

Sabancı Holding şirketlerinden birisi olan Teknosa, 2020 yılı ilk çeyreği için 1 milyar 48 milyon TL ciro yaptığını açıkladı. 2019 yılı ilk çeyreğine göre şirket ciroda %25'lik bir büyüme kaydetti. Aynı zamanda Teknosa, e-ticaret alanında da 2 kata yakın bir büyüme yaşadı. Koronavirüsü salgını nedeniyle dönüşen hayat tarzına ayak uydurabilmek ve hayatta kalabilmek için şirketler dijitalleşme altyapılarına yatırım yapmaya başladı. Teknosa da "Yeni Neslin Teknosa'sı" mottosuyla dijitalleşme alt yapısına yaptığı yatırımlar, müşteri odaklı dönüşüm yatırımlarının çıktısını ciro büyümesi, sepet büyümesi, Teknosa.com ve mobil uygulamada yükselen satış grafiği ile almış oldu.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, koronavirüsü salgınının teknolojinin hayatımızdaki önemini hatırlattığını belirterek kişilerin daha fazla teknolojik ürün alışverişine yöneldiğini ifade etti. Bu süreçte müşterilerin ve çalışanların sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Gürcan, sektörde bütün mağazalarını ilk kapatan perakende teknoloji markası olduklarını ifade etti. 22 Mart gecesi bütün mağazaların kapanmasıyla birlikte müşterilere teknosa.com ve mobil platform üzerinden hizmet verdiklerini belirten Gürcan, yatırımlarının ağırlıklı olarak bu alanlara yapıldığını da sözlerine ekledi.

Teknosa 1 milyar lira ciro yaptı

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2020 yılı ilk çeyreğin sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, e-ticaret platformunda 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %109 oranında bir büyüme yaşadıklarını, ilk çeyreğin cirosunun %10,7'sini e-ticaret platformundan gerçekleştirilen satışların oluşturduğunu belirtti. Gürcan, yapılan yatırımların geri dönüşünün, bütün Teknosa ailesini motive ettiğini ve müşterilere çok daha değerli hizmet sunabilmek için canla başla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bülent Gürcan, içinde bulunduğumuz süreçte teknolojinin öneminin hatırlandığına inandığını ifade etti. Satışlarda yaşanılan artışın bu durumun bir göstergesi olduğunu belirtti. Teknosa ailesi olarak en kısa sürede sürecin düzelmesini ve müşterilerle Teknosa mağazalarında da sağlıklı koşullar altında buluşmayı dilediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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