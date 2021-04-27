Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek
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Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek

Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından KOSGEB çağrıları ve destekleri hakkında seminer yapıldı.

Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından KOSGEB çağrıları ve destekleri hakkında seminer yapıldı. Teknoloji geliştirmek isteyen firmalara ciddi teşvik ve destek sağlandığı mesajı verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) ev sahipliğinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ULUTEK Teknopark iş birliği ile KOSGEB'in yeni proje teklif çağrıları ve destekleri hakkında çevrimiçi seminer gerçekleştirildi. Bursa Uludağ TTO Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam'ın moderatörlüğündeki seminerde KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü Müdürü Erkan Güngör ve KOBİ Uzmanı Murat Topan, sunumlarla süreçler hakkında bilgilendirme yaptı. KOSGEB desteklerini anlatan Erkan Güngör, "Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı, sürekli açık olan bir programdı ancak spesifik bir konuyla çağrıya çıktık. Buradaki amacımız, yüksek bütçeli Ar-Ge'leri desteklemekti. Elektrikli ve hidrojenle çalışan motorlu kara taşıtları, pil batarya teknolojisi, yakıt hücresi, 5G ve ileri teknoloji gibi alanlarda proje geliştirecek işletmelere ekstra kaynak sağlamak hedefiyle bu çağrıya çıktık. Bu çağrıyla küçük işletmelere 1,5 milyon TL, orta ölçekli işletmelere yaklaşık 6 milyon TL'ye kadar Ar-Ge çalışması desteği veriyoruz. KOBİGEL çağrısındaki hedefimiz ise teknoloji geliştiricileri ile bu teknolojiyi geliştirenlerin öncelikli olarak üretim süreçlerindeki kullanacakları altyapıyı desteklemek. Bu bir dönüşüm projesi, yatırım projesi değil. Süreçlerini dijital ortama aktarmak isteyenler, bu çağrıya başvurmalı" dedi.

KOBİ Uzmanı Murat Topan da, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2021-01-02 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları ve Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı '2021-01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi' konulu Proje Teklif Çağrısı ile ilgili başvuru şartlarını ve çağrılar kapsamındaki destek tutarlarını katılımcılarla paylaşıp sorularını yanıtladı. Topan, çağrılara internet üzerinden başvuru alındığını belirterek KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2021-01-02 Proje Teklif Çağrısı için son başvuru tarihinin 17 Mayıs 2021, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-01 çağrısı için son başvuru tarihinin ise 18 Mayıs 2021 olduğunu söyledi. - BURSA

Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek
Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek
Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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