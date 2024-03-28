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Yerli batarya fabrikasında üretimi yerli robotlar yapacak

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Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında öne çıkan isimlerden YEO Teknoloji, enerji depolama sistemleri üretimi konusunda önemli bir adım attı. Şirketin yüzde yüz iştiraki olan Reap Battery için İstanbul Tuzla'da inşası devam eden yerli batarya fabrikasında üretim işlemleri yerli robotlar tarafından gerçekleştirilecek. İşte detaylar…

Yerli batarya fabrikasında üretimi yerli robotlar yapacak

Fabrikanın kapasitesinin ilk yıl için tek vardiyada 1 GWh olması planlanıyor. Bu yatırımla Reap Battery elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel ve ticari tesisler ile hanelere yönelik ekonomik ve gelişmiş enerji depolama çözümleri sunacak.

YEO Teknoloji'nin Reap Battery fabrikası için yerli robotik üretim hattı projeleri geliştiren Robo ile iş birliği Türkiye'de yalnızca enerji depolama sistemleri üretimi alanında değil, aynı zamanda yerli ve özgün olarak tasarlanan enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi için de oldukça nemli bir adım.

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Fabrikanın 2024 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Reap Battery enerji depolama sistemlerinin araştırma ve geliştirme, tasarım ve mühendislik, tedarik ve üretim, işletme ve bakım hizmetlerini tek noktadan sağlama kapasitesine sahip olacak.

Bu yatırımla enerji depolama sistemlerinin dünya çapında 2030 yılında 194 GWh'ye çıkması beklenen kurulu kapasitesi ve 225 milyar doları aşacak pazar hacmi göz önünde bulundurulduğunda her iki şirketin de güçleneceğini söyleyebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

İstanbul Türkiye Tuzla Enerji Teknoloji Güncel Haberler

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