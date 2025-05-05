WORLDEF ISTANBUL 2025 fuarı için geri sayım başladı!

"WORLDEF ISTANBUL 2025", e-ticarette yapay zeka odaklı dönüşüme odaklanacak! WORLDEF CEO'su Ömer Nart, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) son tarifelerinin e-ticarete etkisine değinerek, "Türkiye; üretim gücü, iş gücü ve dijital dönüşüm adımlarıyla bu süreçte kazanan ülkelerden biri olabilir. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için stratejik adımlara ve iş birliklerine ihtiyaç var. WORLDEF ISTANBUL 2025, bu stratejik adımlara ve global iş birliklerine ev sahipliği yapacak." dedi.

Dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından biri olan WORLDEF, küresel e-ticaret ekosistemini İstanbul'da buluşturuyor. 15-17 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirecek dev e-ticaret fuarına 80'den fazla ülkeden 30 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. WORLDEF ISTANBUL 2025; e-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri ekosisteminin önemli bir buluşma noktası olacak. E-ticaretin teknolojik dönüşümü hızla devam ederken, dijital ticaret alanında öne çıkmak isteyen markalar bu prestijli fuarda bir araya gelecek. Katılımcı markalar, modern perakende çağında dönüşüme öncülük edecek ve yapay zekadaki yeni fırsatları keşfedecek.

WORLDEF ISTANBUL, E-TİCARET ODAKLI B2B İŞ BİRLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

WORLDEF ISTANBUL, katılımcı firmalar arasında iş birliğine zemin hazırlamak üzere "B2B Eşleştirme ve Ağ Oluşturma Uygulaması" sunuyor. Benzersiz bir randevu sistemi olan uygulamaya kaydolan şirketler farklı sektörlerdeki firmalardan randevu talep edebiliyor. B2B iş birlikleri için firmaların doğru kişilerle tanışmasını sağlayan uygulama, toplantı planlamayı, yeni insanlarla tanışmayı ve katılımcı markalarla iletişim kurmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, fuar alanında "Marketplace B2B Zone" kurulacak. Bu alanda katılımcı pazar yerleri potansiyel e-ticaret satıcılarıyla iş birliği fırsatlarını görüşebilecek.

ÖMER NART: BU YIL DAHA FAZLA ETKİLEŞİM, KATILIM VE NETWORKİNG BEKLİYORUZ

WORLDEF CEO'su Ömer Nart, WORLDEF ISTANBUL 2025 için büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğin e-ticaret ekosisteminde güçlü bir sinerji oluştuğunu vurgulayan Nart, "WORLDEF ISTANBUL 2025, geçtiğimiz yıl oluşturulan bu sinerjinin üzerine inşa edilecek. Bu yılki e-ticaret fuarımızda daha fazla etkileşim daha fazla katılım ve daha fazla networking bekliyoruz. Fuar katılımcısı firmalar ve ziyaretçiler yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğüne tanıklık edecek. Kapsamlı bir e-ticaret ve yapay zeka programı hazırladık. Lojistikten dijital pazarlamaya, hizmet sağlayıcılardan pazaryerlerine kadar onlarca sektörden yüzlerce profesyonel ve yolu bir şekilde e-ticaret ile kesişen herkes bölgenin en büyük e-ticaret fuarında olacak!" ifadelerini kullandı.

"WORLDEF ISTANBUL 2025 STRATEJİK ADIMLARA VE GLOBAL İŞ BİRLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İstanbul'un küresel e-ticaret için stratejik önemine işaret eden Ömer Nart, "Ev sahibi şehir olarak İstanbul, küresel e-ticaret markaları için olağanüstü fırsatlar sunuyor. Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alan bu metropol, uluslararası oyuncuları cezbediyor. Global e-ticaret markaları Türkiye'yi tedarik ve üretim merkezi olarak görüyor. WORLDEF ISTANBUL, bu açıdan çok önemli iş birliklerine ev sahipliği yapacak." sözlerini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanan ve sınır ötesi e-ticareti olumsuz etkileyen tarifelere de değinen Nart, bu durumun Türkiye gibi üretici ve tedarikçi ülkeler için fırsatlar barındırdığına işaret etti. Nart, şöyle devam etti: "Son aylarda oluşan bu yeni durum özellikle tekstil, ayakkabı, aksesuar ve ev dekorasyonu gibi kategorilerde Türk üreticiler için fırsatlar barındırıyor. Türkiye; üretim gücü, iş gücü ve dijital dönüşüm adımlarıyla bu süreçte kazanan ülkelerden biri olabilir. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için stratejik adımlara ve iş birliklerine ihtiyaç var. WORLDEF ISTANBUL 2025, bu stratejik adımlara ve global iş birliklerine ev sahipliği yapacak."

YAPAY ZEKA E-TİCARETİ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

E-ticaret, yapay zeka (YZ) entegrasyonu ile derin bir dönüşüm yaşıyor. Yapay zeka destekli sistemler kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ile birlikte müşteri memnuniyetini artırıyor. YZ tabanlı öneri sistemleri, kullanıcı tercihlerine uygun ürünler önererek satışları artırıyor. Chatbot'lar, 7/24 müşteri hizmetleri sağlıyor. Stok ve fiyat algoritmaları talebe göre dinamik olarak ayarlanabiliyor. Dolandırıcılık tespit teknolojileri e-ticarette güvenliği artırıyor, siber riskleri azaltıyor. Görsel arama ve sesli asistanlar online alışverişi daha pratik hale getiriyor. Yapay zeka destekli pazarlama analizleri daha verimli kampanya stratejileri sağlayabiliyor. Bu yenilikler e-ticareti daha akıllı daha hızlı daha kullanıcı dostu hale getirerek, işletmelerin rekabet avantajını güçlendiriyor. WORLDEF ISTANBUL 2025, yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğünü deneyimleme fırsatı sunacak. Etkinlikte yapay zeka odaklı markalar, uzman konuşmacılar ve etkileşimli stantlar yer alacak.

WORLDEF ISTANBUL 2025 NELER VADEDİYOR?

Yıldız konuşmacılar: Dünyanın dört bir yanından gelen önde gelen kurucular, devlet yetkilileri, kurumsal teknoloji liderleri ve yatırımcılar e-ticaret odaklı tecrübelerini paylaşacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen önde gelen kurucular, devlet yetkilileri, kurumsal teknoloji liderleri ve yatırımcılar e-ticaret odaklı tecrübelerini paylaşacak. Yeni bakış açıları: Üç farklı sahnede e-ticaret teknolojilerinin geleceğine dair yepyeni bakış açıları sunulacak. Sahnelerde e-ticaret dünyasını şekillendirecek yenilikler paylaşılacak.

Üç farklı sahnede e-ticaret teknolojilerinin geleceğine dair yepyeni bakış açıları sunulacak. Sahnelerde e-ticaret dünyasını şekillendirecek yenilikler paylaşılacak. Etkileşimli stant alanı: E-ticaret ile temas eden yüzlerce marka fuar alanında ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

E-ticaret ile temas eden yüzlerce marka fuar alanında ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Networking: Fuarda sunulacak özel B2B (işletmeden işletmeye) eşleştirme uygulaması sayesinde katılımcı firmalar kolaylıkla iş birliği görüşmeleri yapabilecek.

Fuarda Öne Çıkan Sektörler

Pazar yerleri

E-ticaret hizmet sağlayıcıları

Lojistik ve sipariş karşılama (fulfillment)

Yatırımcılar

Perakende teknolojileri

Girişimciler

Rakamlarla WORLDEF İSTANBUL