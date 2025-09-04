VoyantAI, ABD Pazarına Özel Etkinlik Takip Yazılımı ile Giriş Yaptı

TÜRKİYE merkezli teknoloji girişimi VoyantAI, geliştirdiği Special Event Tracker yazılımı ile ABD'ye açıldığını duyurdu.

VoyantAI, Doğa Demirhan'ın önderliğinde geliştirdiği Special Event Tracker (SET) yazılımı ile global pazarlara açıldığını aktardı. Bugüne kadar 22'den fazla otel zinciri ve havayolu sistemine entegre edilen SET'in, bölgesel etkinliklerin oluşturduğu ani talep değişimlerini yüksek doğrulukla tahmin edebildiği bildirildi.

'TURİZM SEKTÖRÜ VERİ SİSTEMLERİYLE KOL KOLA YÜRÜYOR'

VoyantAI Kurucu Ortağı ve CEO'su Doğa Demirhan, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Artık gerek turizm sektörünün çok büyümesi gerekse müşterilerin dijital dünyaya entegre olması nedeniyle seyahat paternleri eski geleneksel çizgisinden çıkıp dinamik bir hal alıyor. Bunun bir yansıması da özel gün ve etkinliklerin doğurduğu, alışılmışın dışında ortaya çıkan taleplerden oluşuyor. Biz de bu boşluğu fark ettik ve Ankara'daki Bilkent Cyberpark'ta kurduğumuz şirketimizle dünyada benzeri olmayan bir yazılım geliştirdik." "yüzde 80'i aşkın doğru tahmin ile gelir biriminde yüzde 0,7'ye kadar artış kaydedebiliyor" Fulbright bursu ile Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'ta MBA yapan VoyantAI Kurucu Ortağı ve CEO'su Doğa Demirhan, "Elde ettiğimiz başarıda RMS yazılımının rolü büyük. Revenue Management System (RMS), otel ve havayolu işletmelerinin talep eğrilerini daha tutarlı tahmin etmesini sağlıyor. Bu tahminler sayesinde işletmeler daha doğru fiyatlandırma yaparak doğrudan gelirlerini artırıyor. Yazılım yüzde 80'in üzerinde tahmin doğruluğu ile çalışıyor ve işletmelerde gelir biriminde yüzde 0,7'ye varan artışlar sağlayabiliyor."

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak 'Ekonomide Uygulamalı Veri Bilimi' dersleri veren Demirhan, "Yazılımımız yalnızca teknik bir ürün değil, aynı zamanda iş kararlarını yönlendiren bir yönetim aracı. Portföyümüzde yalnızca SET değil, aynı zamanda Booking Curve Monitor adlı yazılım da yer alıyor. Bu sistem, rezervasyon akışlarındaki olağandışı sapmaları tespit ederek, işletmelerin erken müdahale ile gelir kaybını önlemesini sağlıyor. Özellikle ani iptaller, mevsim dışı talep düşüşleri veya lokal krizler gibi durumlarda sistem gerçek zamanlı uyarılarla karar vericileri yönlendiriyor. Türkiye'nin mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz ürünümüzle fark yaratacağız" dedi.

Demirhan, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Global pazarlarda güven, şeffaflık ve sürdürülebilirlik teknik yeterlilik kadar önemli. Bizim hedefimiz sadece iyi yazılım geliştirmek değil, yazılımın sahada fark yaratmasını sağlamak. Türkiye'nin mühendislik gücünden doğan bu markanın dünya turizminde liderlik konumuna yükselmesi bizim için stratejik olduğu kadar simgesel bir başarı."

Yapılan açıklamada, "Yalnızca teknik liderliğiyle değil, stratejik vizyonuyla da şirketin globaldeki yükselişinde rol oynayan Doğa Demirhan, edindiği strateji ve veri analitiği deneyimini girişimcilik yolculuğuna taşıdı. İtalya, Amerika ve Hindistan gibi farklı ülkelerden uzman kişilerle birlikte çalışarak ekipleri koordine etti. Üç yıl içinde 100'den fazla seyahat yaparak farklı pazarlarda işbirlikleri gerçekleştirdi. Müşterilerle birebir görüşmeler yaptı ve yazılımlarının global çapta kabul görmesini sağladı" denildi.