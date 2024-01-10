Geçtiğimiz aylarda V29 serisini piyasaya süren Vivo, arayı çok açmadan V30 ailesi üzerinde çalışmalarına başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası ise akıllı telefonların aralık ayında tanıtılan Vivo S18 serisinin yeniden markalanmış sürümleri olacağı yönünde. Peki Vivo V30 kullanıcılara neler sunacak? Vivo V30 tanıtım tarihi ve özellikleri!

Vivo V30 TDRA sertifikası aldı – Vivo V30 tanıtım tarihi ve özellikleri

Vivo V30, V2318 model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın çok yakında olduğuna dair önemli detayları gözler önüne seriyor. Şu an için net bir bilgi olmasa da şirkete yakın kaynaklar Vivo V30 tanıtım tarihi için 2024 ilk çeyreğine işaret ediyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada yukarıda da belirtildiği gibi Vivo V30'un Vivo S18'in yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar.

vivo V29 ile kış fotoğrafçılığı!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Vivo S18 ailesinin teknik özellikleri şöyle;

Vivo S18 özellikleri!

Ekran6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+Selfie Kamera50 MPAna Kamera50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açıİşlemciSnapdragon 7 Gen 3RAM8 GB, 12 GB, 16 GB LPDDR4XDepolama256 GB, 512 GBBatarya5000 mAh, 80W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Ağırlık185,8 gramKalınlık7,45 mmDiğer Özellikler4 yıl ücretsiz pil değişimi, Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz tanıma

Vivo S18 Pro özellikleri