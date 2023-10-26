Vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için Vivo T2 4G modelini tanıttı. Model, 6,62 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 66W FlashCharge hızlı şarj gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 27 bin 999 Ruble olarak belirlendi.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, bugün Vivo T2 4G modelini tanıttı. Peki bu model neler sunuyor? İşte Vivo T2 4G özellikleri ve fiyatı…

Vivo T2 4G özellikleri ve fiyatı

Bu yılın başlarında Vivo T2 5G'yi piyasaya süren marka, şimdiyse modelin 4G bağlantılı versiyonunu tanıttı. Vivo T2 4G, 6,62 inçlik AMOLED ekrana sahip. Full HD+ çözünürlükteki bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Mali G57 GPU'ya yer veren Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 8 GB dahili (+8 GB genişletilebilir) RAM'e sahip olan model, 256 GB depolama alanı ile geliyor.

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IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan Vivo T2 4G, 66W FlashCharge hızlı şarj ile beslenen 4.600 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 işletim sisteminde çalışıyor.

USB Type-C port yuvasına yer veren akıllı telefon; 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve NFC bağlantı desteğine sahip. Son olarak modelde parmak izi okuyucusu olduğunu da belirtmek gerekiyor. Vivo T2 4G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6,62 inç AMOLED, Full HD+İşlemciMediaTek Helio G99GPUMali G57RAM8 GB dahili (+8 GB genişletilebilir)Depolama256 GBBatarya4.600 mAh, 66W FlashCharge hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouchOS 13Bağlantı4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFCSu ve Toza DayanıklılıkIP54 sertifikasıDiğerParmak izi okuyucusu, USB Type-C port

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Vivo T2 4G modelinin Rusya fiyatı 27 bin 999 Ruble olarak belirlendi. Bu, 300 dolara denk geliyor. Akıllı telefonun diğer ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.