UÇAKSAN A.Ş'den Yerli ve Milli Bölgesel Yolcu Uçağı Hamlesi

Türkiye'nin yerli ve milli havacılık hamleleri son hızıyla devam ediyor. UÇAKSAN A.Ş, yakın tarihlerde yerli ve milli bölgesel yolcu uçağını üreteceğini duyurdu. İlk tasarımları tamamlanan uçak, özellikle yurt içi uçuşlarda kullanılacak. Detaylar haberimizde.

Türkiye'nin yerli ve milli havacılık hamleleri son hızıyla devam ediyor. Özellikle özel sektör şirketlerinin büyük ilgi gösterdiği yerli havacılık hamlesine UÇAKSAN A.Ş'den yeni haberler geldi. Gelen bilgilere göre yakın tarihlerde yerli ve milli bölgesel yolcu uçağını göreceğiz. İşte detaylar…

Yerli ve milli bölgesel yolcu uçağının ilk tasarımları tamamlandı! İşte detaylar…

Bursa merkezli bir havacılık şirketi olan UÇAKSAN A.Ş 2021 yılında projeyi başlattı. Özellikle o dönem yaşanan bölgesel yolcu uçağı ihtiyacına karşılık vermek üzere başlatılan bölgesel yolcu uçağı projesinden ilk bilgiler gelmeye başladı. Tasarım detayları açıklanan uçak üretime geçmesiyle birlikte özellikle yurt içi uçuşlarda kullanılacak.

Paylaşılan ilk tasarım görsellerine bakıldığında bizleri kargo ve özellikle arama kurtarma uçaklarına benzeyen bir uçak karşılıyor. Bu tasarım uzmanların aklına "acaba çok amaçlı olarak da kullanılabilecek mi?" sorusunu getirdi. Tasarım detaylarından yola çıkarak uçakta Airbus A400M uçağında da kullanılan pervaneli turbojet yani turboprop motor var.

19 kişilik yolcu kapasitesi olduğu belirtilen uçağın kanat açıklığı 15,33 metre, yüksekliği 4,58 metre ve kanat alanının 25 metrekare olduğu belirtildi. Toparlanan bilgilere göre uçağın maksimum hızı 480 kilometre olarak sınırlandırılırken seyir hızının 420 kilometre olduğu bilgisi mevcut.

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2021 yılında başlatılan proje kapsamında daha küçük uçaklarında üretilmesi bekleniyor. Projenin şu an için konsept ve genel tasarım hatları tamamlandı. Artık detay tasarımları ve üretim aşamalarına geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. Uçağın motorunun yerli mi yoksa yurtdışından mı satın alınacağı konusu ise henüz belirsiz.

Konuyla ilgili daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Peki siz yerli ve milli bölgesel yolcu uçağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…