Ubisoft, 10 eski oyunun çevrimiçi hizmetlerini durduracak

Ubisoft, 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren 10 adet eski oyunu için çevrimiçi hizmetlerin durdurulacağını duyurdu. Gelişen teknolojinin sunucuları kullanılmaz hale getirmesi nedeniyle bu oyunlara artık çevrimiçi olarak erişilemeyecek.

Desteği kesilecek oyunlar arasında önemli yapımlar yer alıyor

Bu oyunların kapatılması kararı, eski oyunların modern sunucu altyapılarıyla uyumsuzluğu da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanıyor. Ayrıca, sunucu bakım maliyetleri, aktif oyuncu sayısındaki düşüş ve güvenlik endişeleri gibi faktörler de bu karara katkıda bulunuyor.

Bu oyunların eski sürümler olduğunu belirtmek gerekir, bu nedenle oyuncular çevrimiçi özelliklerini zaten tatmin edici ölçüde deneyimlemiş olabilirler. Ancak, kalan çevrimiçi hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmak isteyenler için 25 Ocak 2024'e kadar bir fırsat penceresi var.

Ubisoft'un desteği keseceği oyunların tam listesi ve platformları şöyle:

Assassin's Creed II – Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood – Mac

Assassin's Creed Liberation HD – PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed Revelations – PC

Ghost Recon Future Soldier – PC

Heroes of Might and Magic VI – PC

NCIS – PC

R.U.S.E – PC

Splinter Cell: Conviction – XBox 360

Trials Evolution – PC

Ubisoft'un bu hamlesi, çevrimiçi bileşenleri için büyük ölçüde aktif sunuculara ihtiyaç duyan, yaşlanan oyunlar için çevrimiçi hizmetlerin durdurulmasına yönelik sektör genelindeki eğilimi gösteriyor.

Bu oyunlara hala değer veren oyuncular, kullanılamaz hale gelmeden önce kalan çevrimiçi işlevsellikten yararlanmak için kısa bir pencereye sahipler. Sektör geliştikçe, gelecekte daha fazla oyunun benzer şekilde hizmet dışı bırakılmasıyla karşı karşıya kalmamız pek muhtemel.

Ubisoft'un duyurularına göz atarak, önümüzdeki yıl kullanımdan kaldırılacak oyunlar listesine eklenecek olası oyunları takip edebilirsiniz. Bu gelişme, eski oyunların yerini daha yeni, teknolojik olarak daha uyumlu sürümlere bırakmasıyla kaçınılmaz geçişin altını çiziyor.

Kim bilir, belki bundan 1-2 yıl sonra gözümüze çok daha yeni gelen oyunların desteğinin kesildiğini görürüz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.