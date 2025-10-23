Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 'Zekanın Ötesi' Temasıyla Başladı

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, Türkiye'deki yapay zeka ekosisteminin önde gelen isimlerini, yerli ve yabancı teknoloji şirketlerini, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getirdi. ???????

Türkiye'de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından 8 yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, bu yıl "Zekanın Ötesi" temasıyla 23 Ekim'de İstanbul'da başladı.

AWS, Digitopia, Etiya, Global Bilgi, HPE/NVIDIA, KKB/Kloudeks, Meta, Rafay/Exodus, SabancıDx/Bulutistan, SmartIQ, Yandex Türkiye gibi küresel ve yerli teknoloji şirketlerinin destekleriyle gerçekleşen Zirve, Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka etkinliği olarak öne çıkıyor.

Bu yıl ilk kez Vizyon, Etki ve İnovasyon olmak üzere üç sahnede düzenlenen programda, Vizyon Sahnesi küresel trendler ve stratejik öngörülere, Etki Sahnesi farklı sektörlerdeki yapay zeka uygulamalarına, İnovasyon Sahnesi ise startuplara, yeni nesil çözümlerin tanıtımlarına ve geleceğin teknolojilerine odaklandı. Katılımcılara ilham veren konuşmalar ve etkileşimli oturumlarla dolu zirve, Türkiye'nin yapay zeka vizyonuna yön verdi.

"Yapay zekayı süreçlere, iş modellerine, müşteri deneyimine, operasyona yansıtabilmek lazım???????"

Zirve, TRAI Kurucusu Halil Aksu'nun "Zekanın Ötesi: Şimdi Harekete Geçme Zamanı" başlıklı konuşmasıyla başladı. Aksu, yapay zekanın artık daha da ötesini konuşma zamanının geldiğini belirterek, "Yer gök yapay zeka. Trilyonlarca dolar bu teknolojiye yatırılıyor ama henüz şirketlere etkisi sınırlı." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın yeteneklerini ve gücünü yönlendirebilmenin önemli olduğunu belirten Aksu, "(Yapay zekayı) Süreçlere, iş modellerine, müşteri deneyimine, operasyona yansıtabilmek lazım. Bu zirvede slogan olarak 'Zekanın Ötesi' dememizin sebebi budur. Türkiye'deki ve dünyadaki en iyi uygulamaları, yapay zekayı başarılı şekilde kullanan şirketleri ve liderleri sahnemizde ağırladık. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yapay zeka araştırmasının sonuçlarını paylaştık. Daha yapılacak çok işimiz var." şeklinde konuştu.

Yapay zekanın geleceği, etkileri ve insanlık boyutu vizyon sahnesinde tartışıldı

Üç farklı sahneden oluşan etkinlikte, Vizyon Sahnesi, yapay zekanın geleceğine yön verecek küresel trendlerin ve stratejik perspektiflerin ele alındığı oturumlara ev sahipliği yaptı.

Vizyon Sahnesi'nde, Yazar Peter Sondergaard yapay zekanın ölçeklenme sürecinde organizasyonların karşılaştığı zorlukları ve gerçek potansiyelini ortaya çıkaran unsurları değerlendirdi.

Ardından Rafay Üst Yöneticisi (CEO) Haseeb Budhani, Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin hızla gelişmesi için gerekli altyapı yatırımlarından inovasyona uzanan bir dönüşümün yol haritasını çizdi. HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak ise yapay zekada sürdürülebilirlik ve egemenlik yarışına odaklandı. Yandex Türkiye CEO'su Aleksander Popovskiy de yapay zekanın internet arama deneyimini nasıl dönüştürdüğünü anlattı.

Programın ikinci yarısında ise sigorta sektörü, finansal güvenlik, üretken yapay zeka ve pazarlama alanlarında yapay zekanın iş dünyasına olan yansımaları, etik sınırları ve insanla etkileşimi ele alındı. Farklı sektörlerden uzmanlar, yapay zekanın gerçek hayattaki uygulamalarına dair örnekleri paylaştı.

Etki ve İnovasyon sahnelerinde yapay zekanın dönüştürücü gücü ele alındı

Vizyon sahnesiyle paralel devam eden Etki ve İnovasyon Sahneleri de büyük ilgi gördü. Etki Sahnesinde, yapay zekanın farklı sektörlerde yarattığı dönüşüm üzerinde duruldu. Perakende sektöründe veri odaklı dijitalleşme süreçleri, otomotiv ve mobilite alanında yapay zeka destekli verimlilik uygulamaları ile sosyal inovasyon ve teknolojinin toplumsal faydaya etkileri tartışıldı. Enerji, finans, savunma ve veri yönetimi gibi alanlarda düzenlenen panellerde de yapay zekanın katma değer üretimindeki rolü ele alındı.

İnovasyon Sahnesi'nde ise girişimcilik, sürdürülebilirlik ve üretken yapay zeka odağında dikkat çekici sunumlar yapıldı. Avrupa'da yapay zeka yatırımlarının ölçeklenmesinde doğru zaman ve lokasyonun önemi ile yerel bulutun Türkiye'deki ekosistem ve girişimcilik üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Optimizasyon, insan-ajan iş birliği ve kurumsal dönüşüm konularında yapay zekanın iş dünyasındaki yansımaları, makine sağlığı, müşteri deneyimi ve siber güvenlik alanlarındaki yenilikler üzerinde duruldu.

İnovasyon Sahnesi programı, açık kaynak geniş dil modellerinde Türkiye'nin en kapsamlı hızlandırma programlarından biri olan BAŞLAT LLM Etki Programı Demo Day finaliyle son buldu. Finalde sahneye çıkan ve küresel pazarda rekabet gücü kazanmak isteyen Türkiye'de kurulmuş ilk üç ekibe toplam 50 bin dolar ödül dağıtıldı.

Zirve, yeni iş birliklerine ve stratejik fırsatlara kapı araladı

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, tüm bunların yanı sıra yeni iş birlikleri, stratejik ortaklıklar ve yatırım fırsatlarının doğduğu bir platform oluşturdu. Kamu, özel sektör, akademi ve girişim dünyasından temsilciler, yapay zekanın sunduğu potansiyelleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Katılımcılar, sektörler arası sinerjiyi artıracak görüşmeler gerçekleştirirken, Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin büyümesi için somut adımlar atılmasına zemin hazırlandı. Zirve, hem yerli hem uluslararası düzeyde iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak Türkiye'nin yapay zeka vizyonunu güçlendiren önemli bir buluşma noktası oldu.

Zirvenin ikinci günü online olarak devam ediyor

Yarın çevrim içi olarak devam edecek etkinliğin ikinci gününde, sanat, savunma sanayi, eğitim gibi alanlarda yapay zekanın kullanımları tartışılacak ve başta TRAI Akademi olmak üzere pek çok teknoloji uzmanı yapay zeka eğitimi verecek.