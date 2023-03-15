Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri: Togg T10X kaçıncı sırada?

Bugün, Togg T10X modelinin fiyatı ve özellikleri paylaşıldı. Aracın baz modelinin başlangıç fiyatı ise rakiplerine kıyasla daha uygun olduğu için Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. Peki kaçıncı sırada?

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

1) Leapmotor T03

2015 yılında kurulan Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, ilk olarak 2020 yılında satışa sunduğu ve insanların özellikle şehir içi ulaşımda tercih ettiği küçük boyutlu T03 modelini Türkiye'ye getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmiş olmasına rağmen Leapmotor T03, 699 bin TL fiyatı ile ön satışa açılarak Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili oldu. Mart ayı özel indirimi sonrasında ise 749 bin TL'den satılmaya devam edilecek.

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2) Opel Corsa-e

Listemizin ikinci sırasında Opel Corsa-e yer alıyor. Hatchback kasa tipine sahip olan Corsa-e, 50 kWh bataryası ile 350 km menzil sunuyor. Ayrıca 30 dakikalık şarj ile yüzde 80'e kadar dolum yapabiliyor. Satış fiyatı ise 879 bin 900 TL.

3) Renault Zoe

En ucuz elektrikli otomobiller listemizin üçüncü sırasında Renault Zoe bulunuyor. Uzun yıllardır piyasada olan bu araç zaman içerisinde teknik özelliklerini birkaç kez geliştirdi. Hem menzili hem de performansı arttı. Şu anda 80 kW elektrik motorlu ve 395 km'ye varan menzili ile 899 bin 900 TL'ye satılıyor.

4) Citroen e-C4

Listemize Ami'yi dahil etmedik. Zira ruhsatta otomobil olarak geçmiyor. Ancak bu markadan 2 farklı model yer alıyor. Bunlardan ilki Citroen e-C4. 100 kW gücünde motora sahip olan bu araç 50 kWs bataryası ile 350 km'ye kadar menzil sunuyor. Satış fiyatı ise 934 bin 600 TL.

5) Hyundai Kona

Hyundai Kona, 937 bin 166 TL'lik satış fiyatı ile listemizin 5. sırasında yer alıyor. 100kW gücündeki araç, 39,2 kWh bataryası ile 305 km'ye kadar menzil sunuyor. Ayrıca 50 kW hızlı şarj ile 47 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e dolum yapabiliyor.

6) Togg T10X

Bugün fiyatı belli olan Togg T10X modelinin başlangıç fiyatı 953 bin TL. 160 kW motor gücüne sahip olan aracın 52,4 kWh boyutundaki bataryası 314 km menzil sağlıyor. Ayrıca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e dolum yapabiliyor. Detaylarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7) Citroen e-C4 X

Citroen'in ikinci modeli ise e-C4 X. e-C4 ile benzer şekilde bu araçta da 100 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. 50 kWs bataryası ile de 350 km'ye kadar menzil sunuyor. Geçtiğimiz ay kısa süreliğine e-C4 ile aynı fiyat etiketiyle satılsa da şu anda 958 bin 700 TL.

8) Opel Mokka-e

En ucuz elektrikli otomobiller listemizin sekizinci sırasında Opel Mokka-e bulunuyor. 100 kW gücünde bir elektrik motoruna sahip olan Mokka-e, 50 kWs bataryası ile 327 km'ye varan bir menzil sunuyor. Corsa-e'de ve listedeki diğer araçlarda olduğu gibi 30 dakikada yüzde 80 dolum yapabiliyor. Fiyatı ise 966 bin 900 TL

9) Mini Cooper SE

Son sırada Mini Cooper SE yer alıyor. Markanın ilk tamamen elektrikli aracı olan bu model, 135 kW elektrikli motoru ile listedeki çoğu otomobilden daha yüksek bir performans sunuyor. Ancak buna karşılık olarak 230+ km menzile sahip. Tabii şehir içi bu değer birçok kişi için bu da yeterli olacaktır. Aracın liste fiyatı bugün itibariyle 913 bin 240 TL.

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