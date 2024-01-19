Türkiye'nin En Büyük Şirketleri
Türkiye'de bankacılıktan araç üretimine, gıdadan elektronik ürüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren binlerce şirket bulunuyor. Bu da bir rekabet ortamı yaratıyor. Peki piyasaya değerine göre Türkiye'nin en büyük şirketleri hangileri? İşte liste...
Türkiye'de bankacılıktan araç üretimine, gıdadan elektronik ürüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren binlerce şirket bulunuyor. Bu da bir rekabet ortamı yaratıyor. Peki piyasaya değerine göre Türkiye'nin en büyük şirketleri hangileri? İşte liste…
Türkiye'nin en büyük şirketleri
CompaniesMarketCap tarafından son paylaşılan verilere göre piyasaya değeri açısından Türkiye'nin en büyük şirketi, QNB Finansbank oldu. Şirketin piyasaya değeri ise 29.56 milyar dolar seviyesinde. Hemen ardından onu 13.24 milyar ile Koç Holding takip etti.
Listenin devamına baktığımızda 11.59 milyar dolar piyasa değerine sahip Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Turkish Airlines'ın üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz. Akabinde 9.42 milyar dolar ile Ford Otosan, 9.39 milyar dolarla Türkiye İş Bankası ve 9.04 milyar dolarla Türkiye Petrol Rafineleri, listenin devamında yer aldı.
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Türkiye'nin en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;
SıraŞirketPiyasa Değeri1QNB Finansbank29.56 milyar dolar2Koç Holding13.24 milyar dolar3Turkish Airlines11.59 milyar dolar4Ford Otosan9.42 milyar dolar5Türkiye İş Bankası9.39 milyar dolar6Türkiye Petrol Rafinerileri9.04 milyar dolar7Garanti Bank8.93 milyar dolar8Aselsan7.36 milyar dolar9Akbank7.31 milyar dolar10BİM Birleşik Mağazalar6.63 milyar dolar11ENKA6.62 milyar dolar12Yapı Kredi6.30 milyar dolar13Sasa Polyester6.16 milyar dolar14Şişecam4.90 milyar dolar15Erdemir4.90 milyar dolar16Sabancı Holding4.72 milyar dolar17Turkcell4.70 milyar dolar18Coca-Cola İçecek4.48 milyar dolar19Tofaş Türk Otomobil Markası3.85 milyar dolar20Türk Telekom3.48 milyar dolar