Türkiye'de bankacılıktan araç üretimine, gıdadan elektronik ürüne kadar birçok alanda faaliyet gösteren binlerce şirket bulunuyor. Bu da bir rekabet ortamı yaratıyor. Peki piyasaya değerine göre Türkiye'nin en büyük şirketleri hangileri? İşte liste…

Türkiye'nin en büyük şirketleri

CompaniesMarketCap tarafından son paylaşılan verilere göre piyasaya değeri açısından Türkiye'nin en büyük şirketi, QNB Finansbank oldu. Şirketin piyasaya değeri ise 29.56 milyar dolar seviyesinde. Hemen ardından onu 13.24 milyar ile Koç Holding takip etti.

Listenin devamına baktığımızda 11.59 milyar dolar piyasa değerine sahip Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Turkish Airlines'ın üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz. Akabinde 9.42 milyar dolar ile Ford Otosan, 9.39 milyar dolarla Türkiye İş Bankası ve 9.04 milyar dolarla Türkiye Petrol Rafineleri, listenin devamında yer aldı.

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Türkiye'nin en büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;