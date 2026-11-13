Türkiye'nin 24 teknoloji girişimi Web Summit Lisbon 2026'da yatırımcılarla buluştu

Dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden Web Summit Lisbon 2026, 9-12 Kasım tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlikte Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Caner Meydan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler'in alan koordinasyonunda Türkiye'nin farklı illerinden 24 teknoloji girişimi yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda altı kalkınma ajansının iş birliğiyle Türkiye'nin teknoloji girişimleri, dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden Web Summit Lisbon 2026'da uluslararası yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve girişimcilik ekosisteminin temsilcileriyle buluştu. Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Caner Meydan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler'in alan koordinasyonunda etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden 24 teknoloji girişimi katıldı. Yapay zeka, ileri teknoloji, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve girişimcilik başta olmak üzere birçok alanda geleceğin teknolojilerinin ele alındığı etkinlik, girişimlere uluslararası pazarlara açılma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye organizasyonu; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) iş birliğiyle hayata geçirildi. Web Summit Lisbon organizasyonunun koordinasyonu ise BAKA tarafından yürütüldü. Organizasyonla Türkiye'nin yenilikçi teknoloji girişimlerinin küresel girişimcilik ekosisteminde daha görünür hale gelmesi, uluslararası yatırımcılarla buluşması ve yeni ticari bağlantılar kurması hedeflendi.

24 GİRİŞİM FARKLI SEKTÖRLERDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİNİ TANITTI

Türkiye'nin dokuz farklı ilinden 24 girişimin katıldığı organizasyonda; yapay zekadan sağlık teknolojilerine, biyoteknolojiden siber güvenliğe, enerji verimliliğinden finansal teknolojilere kadar geniş bir yelpazede geliştirilen ürün ve hizmetler uluslararası katılımcıların ilgisine sunuldu. Girişimler arasında yapay zeka destekli veritabanı yönetimi geliştiren FeyoTech, kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri sunan Mdnutriacademy ve anne sütü besin analizini evlere taşıyan MamaLabs öne çıktı. PFAS içermeyen nano kaplama teknolojileri geliştiren Materix Nano, kurumsal karbon ayak izi yönetimine yönelik çözümler sunan Carbonsmart ve endüstriyel alanlar için otonom araç teknolojileri geliştiren Robeff de organizasyonda yer alan girişimler arasında yer aldı.

Sağlık alanında düşük dozlu taşınabilir X-ışını sistemleri geliştiren Ancorax ve kan kanseri teşhisine yönelik cihaz ve yazılımlar üreten Lieva; biyoteknoloji alanında mantar tabanlı sürdürülebilir malzemeler geliştiren M-Based ve deniz kabuklusu atıklarından fonksiyonel biyomalzemeler üreten Chitolastic dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra siber güvenlik, akıllı enerji optimizasyonu, elektrikli araç şarj yönetimi, finansal risk analizi, eğitim teknolojileri ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteren girişimler de geliştirdikleri çözümleri uluslararası ekosistemle buluşturdu.

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı ile Türkiye'de geliştirilen yenilikçi teknoloji ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtılması, girişimlerin yatırımcı ve potansiyel müşterilerle doğrudan temas kurması ve küresel iş ağlarına erişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla ve kalkınma ajanslarının ortak çalışmasıyla yürütülen program, girişimlerin yalnızca uluslararası etkinliklerde görünürlük kazanmasını değil, aynı zamanda geliştirdikleri teknolojileri küresel ölçekte ticarileştirebilmelerini ve yeni pazarlara açılabilmelerini destekliyor. Türkiye'nin teknoloji üretme ve yenilikçi iş modelleri geliştirme kapasitesini uluslararası platformlara taşıyan organizasyon, bölgesel girişimcilik ekosistemlerinin güçlendirilmesine ve yerel ölçekte geliştirilen çözümlerin küresel ölçekte değer kazanmasına katkı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı