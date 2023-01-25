Türkiye'de satılan en ucuz 20 otomobil! Fiyatlar 335 bin TL'den başlıyor

2023 yılı ile birlikte otomobil fiyatları artmaya devam ederken, en ucuz 20 sıfır kilometre modeli bir araya getirdik.

Otomobil fiyatları döviz kurlarının da yükselmesi ile birlikte son yıllarda artmaya devam ediyor. Hal böyleyken sıfır otomobil satın almak da neredeyse imkansız hale geldi. 2023 yılı ile birlikte otomobillerin fiyatları da artmaya devam ediyor. Alım gücü düşerken, çoğu kişi de artık daha ucuz modellere yönelmiş durumda.

En ucuz sıfır kilometre otomobiller bu listede

Peki satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri? Bizler de sizler için en ucuz 20 otomobil modelini bir araya getirdik. Giriş seviyesinde çoğunlukla manuel olarak sunulan araçların otomatik vitesli versiyonlarının fiyatlarını da listemizde bulabilirsiniz.

Sıfır otomobilde bayi terörü: Araç var, satış yok!

1. Hyundai i10

Motor: 1.0 MPI – Benzinli

Beygir gücü: 67

Şanzıman: Manuel

Donanım: Jump

Fiyat: 335 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Hyundai i10 – 355 bin TL

2. Fiat Egea

Motor: 1.4 Fire – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Easy

Fiyat: 376 bin 900 TL

En ucuz otomatik vitesli Fiat Egea – 641.900

3. Hyundai i20

Motor: 1.4 MPI – Benzinli

Beygir gücü: 100

Şanzıman: Manuel

Donanım: Jump

Fiyat: 391 bin 213 TL

En ucuz otomatik vitesli Hyundai i20 – 450.500

4. Renault Taliant

Motor: 1.0 Sce – Benzinli

Beygir gücü: 65

Şanzıman: Manuel

Donanım: Joy

Fiyat: 393 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Renault Taliant – 536 bin TL

5. Fiat Egea Hatchback

Motor: 1.4 Fire – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Street

Fiyat: 425 bin 900 TL

6. Kia Picanto

Motor: 1.0L – Benzinli

Beygir gücü: 67

Şanzıman: Otomatik

Donanım: Feel

Fiyat: 435 bin TL

7. Fiat Egea Cross

Motor: 1.4 Fire – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Street

Fiyat: 438 bin 900 TL

En ucuz otomatik vitesli Fiat Egea Cross – 669.900 TL

8. Hyundai Bayon

Motor: 1.4 MPI – Benzinli

Beygir gücü: 100

Şanzıman: Manuel

Donanım: Jump

Fiyat: 452 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Hyundai Bayon – 511.000 TL

9. Citroen C3

Motor: 1.2 PureTech – Benzinli

Beygir gücü: 83

Şanzıman: Manuel

Donanım: Feel

Fiyat: 455 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Citroen C3 – 563.000 TL

10. Mitsubishi Space Star

Motor: 1.2 – Benzinli

Beygir gücü:

Şanzıman: CVT

Donanım: Intense

Fiyat: 466 bin 800 TL

11. Seat Ibiza

Motor: 1.0 Evo – Benzinli

Beygir gücü: 80

Şanzıman: Manuel

Donanım: Style

Fiyat: 469 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Seat Ibiza – 639 bin TL

12. Dacia Sandero Stepway

Motor: 1.0 Tce – Benzinli

Beygir gücü: 90

Şanzıman: Manuel

Donanım: Essential

Fiyat: 474 bin 900 TL

En ucuz otomatik vitesli Dacia Sandero Stepway – 529.000 TL

13. Volkswagen Polo

Motor: 1.0 – Benzinli

Beygir gücü: 80

Şanzıman: Manuel

Donanım: Impression

Fiyat: 475 bin 400 TL

En ucuz otomatik vitesli Volkswagen Polo – 639 bin 800 TL

14. Skoda Fabia

Motor: 1.0 TSI – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Elite

Fiyat: 513 bin 400

En ucuz otomatik vitesli Skoda Fabia – 554.900

15. Dacia Sandero

Motor: 1.0 Tce – Benzinli

Beygir gücü: 90

Şanzıman: CVT

Donanım: Essential

Fiyat: 513 bin TL

16. Peugeot 208

Motor: 1.2 PureTech – Benzinli

Beygir gücü: 75

Şanzıman: Manuel

Donanım: Active Prime

Fiyat: 515 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Peugeot 208 – 645.000 TL

17. Toyota Yaris

Motor: 1.0 – Benzinli

Beygir gücü: 72

Şanzıman: Manuel

Donanım: Vision

Fiyat: 517 bin 200 TL

En ucuz otomatik vitesli Toyota Yaris – 659.750

18. Opel Corsa

Motor: 1.2 – Benzinli

Beygir gücü: 75

Şanzıman: Manuel

Donanım: Elegance

Fiyat: 519 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Opel Corsa – 622.900 TL

19. Renault Clio

Motor: 1.0 TCe – Benzinli

Beygir gücü: 90

Şanzıman: Otomatik

Donanım: Touch

Fiyat: 526 bin TL

20. Citroen C-Elysee

Motor: 1.5 BlueHDi – Dizel

Beygir gücü: 100

Şanzıman: Manuel

Donanım: Feel Bold

Fiyat: 540 bin TL

Bonus – Dacia Duster

Motor: 1.0 Tce – Benzinli

Beygir gücü: 90

Şanzıman: Manuel

Donanım: Essential

Fiyat: 550 bin TL

En ucuz otomatik vitesli Dacia Duster – 649 bin TL

2023 yılında sıfır kilometre olarak satılan en ucuz 20 otomobil bu şekilde sıralanıyor. Bu listein 25 Ocak 2023 tarihinde hazırlandığını da hatırlatalım. Oldukça değişken olan piyasada otomobil fiyatlarında da değişiklik görülebilir.

Peki siz Türkiye'deki otomobil piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.