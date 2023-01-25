Türkiye'de satılan en ucuz 20 otomobil! Fiyatlar 335 bin TL'den başlıyor
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2023 yılı ile birlikte otomobil fiyatları artmaya devam ederken, en ucuz 20 sıfır kilometre modeli bir araya getirdik.
Otomobil fiyatları döviz kurlarının da yükselmesi ile birlikte son yıllarda artmaya devam ediyor. Hal böyleyken sıfır otomobil satın almak da neredeyse imkansız hale geldi. 2023 yılı ile birlikte otomobillerin fiyatları da artmaya devam ediyor. Alım gücü düşerken, çoğu kişi de artık daha ucuz modellere yönelmiş durumda.
En ucuz sıfır kilometre otomobiller bu listede
Peki satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri? Bizler de sizler için en ucuz 20 otomobil modelini bir araya getirdik. Giriş seviyesinde çoğunlukla manuel olarak sunulan araçların otomatik vitesli versiyonlarının fiyatlarını da listemizde bulabilirsiniz.
Sıfır otomobilde bayi terörü: Araç var, satış yok!
1. Hyundai i10
Motor: 1.0 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 67
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump
Fiyat: 335 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Hyundai i10 – 355 bin TL
2. Fiat Egea
Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Easy
Fiyat: 376 bin 900 TL
En ucuz otomatik vitesli Fiat Egea – 641.900
3. Hyundai i20
Motor: 1.4 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump
Fiyat: 391 bin 213 TL
En ucuz otomatik vitesli Hyundai i20 – 450.500
4. Renault Taliant
Motor: 1.0 Sce – Benzinli
Beygir gücü: 65
Şanzıman: Manuel
Donanım: Joy
Fiyat: 393 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Renault Taliant – 536 bin TL
5. Fiat Egea Hatchback
Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Street
Fiyat: 425 bin 900 TL
6. Kia Picanto
Motor: 1.0L – Benzinli
Beygir gücü: 67
Şanzıman: Otomatik
Donanım: Feel
Fiyat: 435 bin TL
7. Fiat Egea Cross
Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Street
Fiyat: 438 bin 900 TL
En ucuz otomatik vitesli Fiat Egea Cross – 669.900 TL
8. Hyundai Bayon
Motor: 1.4 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump
Fiyat: 452 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Hyundai Bayon – 511.000 TL
9. Citroen C3
Motor: 1.2 PureTech – Benzinli
Beygir gücü: 83
Şanzıman: Manuel
Donanım: Feel
Fiyat: 455 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Citroen C3 – 563.000 TL
10. Mitsubishi Space Star
Motor: 1.2 – Benzinli
Beygir gücü:
Şanzıman: CVT
Donanım: Intense
Fiyat: 466 bin 800 TL
11. Seat Ibiza
Motor: 1.0 Evo – Benzinli
Beygir gücü: 80
Şanzıman: Manuel
Donanım: Style
Fiyat: 469 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Seat Ibiza – 639 bin TL
12. Dacia Sandero Stepway
Motor: 1.0 Tce – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: Manuel
Donanım: Essential
Fiyat: 474 bin 900 TL
En ucuz otomatik vitesli Dacia Sandero Stepway – 529.000 TL
13. Volkswagen Polo
Motor: 1.0 – Benzinli
Beygir gücü: 80
Şanzıman: Manuel
Donanım: Impression
Fiyat: 475 bin 400 TL
En ucuz otomatik vitesli Volkswagen Polo – 639 bin 800 TL
14. Skoda Fabia
Motor: 1.0 TSI – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Elite
Fiyat: 513 bin 400
En ucuz otomatik vitesli Skoda Fabia – 554.900
15. Dacia Sandero
Motor: 1.0 Tce – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: CVT
Donanım: Essential
Fiyat: 513 bin TL
16. Peugeot 208
Motor: 1.2 PureTech – Benzinli
Beygir gücü: 75
Şanzıman: Manuel
Donanım: Active Prime
Fiyat: 515 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Peugeot 208 – 645.000 TL
17. Toyota Yaris
Motor: 1.0 – Benzinli
Beygir gücü: 72
Şanzıman: Manuel
Donanım: Vision
Fiyat: 517 bin 200 TL
En ucuz otomatik vitesli Toyota Yaris – 659.750
18. Opel Corsa
Motor: 1.2 – Benzinli
Beygir gücü: 75
Şanzıman: Manuel
Donanım: Elegance
Fiyat: 519 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Opel Corsa – 622.900 TL
19. Renault Clio
Motor: 1.0 TCe – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: Otomatik
Donanım: Touch
Fiyat: 526 bin TL
20. Citroen C-Elysee
Motor: 1.5 BlueHDi – Dizel
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Feel Bold
Fiyat: 540 bin TL
Bonus – Dacia Duster
Motor: 1.0 Tce – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: Manuel
Donanım: Essential
Fiyat: 550 bin TL
En ucuz otomatik vitesli Dacia Duster – 649 bin TL
2023 yılında sıfır kilometre olarak satılan en ucuz 20 otomobil bu şekilde sıralanıyor. Bu listein 25 Ocak 2023 tarihinde hazırlandığını da hatırlatalım. Oldukça değişken olan piyasada otomobil fiyatlarında da değişiklik görülebilir.
Peki siz Türkiye'deki otomobil piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.