Türkiye'de Kargo Sektörü Büyüyor: İşte En Büyük Kargo Firmaları ve Şikayetler

Son yıllarda Türkiye'de e-ticaretin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte kargo sektörünü kapsayan posta sektörü ciddi bir büyüme gösterdi. Son olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu yayımladı. Bu da 2023'ün ilk yarısı itibariyle en büyük kargo firmalarını ve kargo firmalarıyla ilgili en yaygın şikayetleri gözler önüne serdi.

Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu

BTK raporuna göre 2023'ün ilk yarısında, iletişim amacı dışında gönderilen posta kolisi ve kargo sayısında önemli bir artış yaşandı. Buna göre gönderi sayısı, önceki yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 19 artarak 598,1 milyon adede ulaştı.

Verilere baktığımızda yurt içinde göndericiden teslim alınan kargoların yüzde 2.5'inin aynı gün teslim edildiğini görüyoruz. Yüzde 42'si ertesi gün, yüzde 35'i iki gün sonra, yüzde 13'ü ise üç gün sonra teslim edildi.

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Rapora göre geçtiğimiz yılın ilk yarısında en çok kargo taşımacılığı yapan firma, yüzde 25,3 pay ile Trendyol Express oldu. Hemen ardından onu yüzde 15,1 ile Aras Kargo, yüzde 14,7 ile Yurtiçi Kargo ve yüzde 13,6 pay ile Sürat Kargo takip etti.

Listenin devamında ise yüzde 7,6 pay ile PTT, yüzde 5,8'le Hepsijet ve yüzde 1,9 oranla UPS Kargo olduğunu görüyoruz. Geriye kalan yüzde 7,9'luk payı ise diğer firmalar üstlendi. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023'ün ilk yarısında en çok kargo taşıyan firmalar şu şekilde sıralandı;

Kargo FirmasıPay Trendyol ExpressYüzde 25,3Aras KargoYüzde 15,1Yurtiçi KargoYüzde 14,7Sürat KargoYüzde 13,6MNG KargoYüzde 8,2PTTYüzde 7,6HepsijetYüzde 5,8UPSYüzde 1,9DiğerYüzde 7,9

25,3 milyar TL gelir elde edildi

Raporun devamında tüm kargo firmalarının 25,3 milyar TL'lik gelir elde ettiğini görüyoruz. Bu, bir önceki dönemde 12,7 milyar TL seviyesindeydi. Yani iki katından biraz fazla artış mevcut. Bu gelirin dağılımı görülüyor.

Buna göre bu gelirde en fazla pay, yüzde 17,8 ile PTT'ye ait. Hemen ardından yüzde 17,3 ile Yurtiçi Kargo bulunuyorken, sıralamanın devamında yüzde 13,4 ile Trendyol Express ve yüzde 12,8'le Aras Kargo bulunuyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023'ün ilk yarısında kargo sektöründeki toplam gelirde (25,3 milyar TL) pay dağılımı şu şekilde;

Kargo FirmasıPay PTTYüzde 17,8Yurtiçi KargoYüzde 17,3Trendyol ExpressYüzde 13,4Aras KargoYüzde 12,4Sürat KargoYüzde 9,8MNG KargoYüzde 7,6DHLYüzde 6,4UPSYüzde 4,1HepsijetYüzde 3,1TNTYüzde 2,1DiğerYüzde 5,6

7 bin 600 şikayet iletildi

Raporda, CİMER veya bireysel dilekçe yoluyla yapılan şikayetler ile ilgili detaylar da yer aldı. Buna göre kuruma toplamda 7 bin 600 şikayet iletildi. Bu şikayetlerin yüzde 53,3'lük kısmı şube, acente ve personel ile ilgili oldu.

Şikayetlerin yüzde 16'sı geç teslim, yüzde 9,6'sı kayıp / çalıntı, yüzde 2,9'u yanlış adrese / kişiye teslim, yüzde 2,4'ü ise ücretlendirmeden kaynaklandı.

2023'ün ilk yarısında kargo firmaları ile ilgili şikayetler şu şekilde sıralandı;

Şikayet KonusuYüzde Şube, Acente, PersonelYüzde 53,5Geç TeslimYüzde 16,0Kayıp / ÇalıntıYüzde 9,6Yanlış Adrese / Kişiye TeslimYüzde 2,9ÜcretlendirmeYüzde 2,4Hasarlı TeslimYüzde 2,4Yanlış / Eksik BilgilendirmeYüzde 1,8Veri GizliliğiYüzde 0,4DiğerYüzde 10,9

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kargo firmaları ile sorun yaşadınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz?