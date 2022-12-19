Geçen yıl Meta çatısı altında birleşen Facebook, bu yıl teknoloji severleri heyecanlandıran yeni VR gözlüğünü tanıttı. Meta Quest Pro inceleme videosu sizlerle. AR/VR dünyasından gelinen son noktada neler var?

Türkiye'de ilk! Meta Quest Pro inceleme

Meta Quest Pro özellikleri

Meta Connect 2022 etkinliğinin sonuna doğru sahneye dönen Mark Zuckerberg, yeni Quest Pro VR başlığını tanıttı. Selefleri le kıyaslandığı zaman hem başlık hem de kontrolcüleri üzerinde çok sayıda geliştirme ve iyileştirme yapıldığını görüyoruz.

Tasarım tarafında diğer cihazlardan çok daha küçük boyuta sahip olan Meta Quest Pro özellikleri ile de bir adım öne çıkıyor. Panel tarafında yüzde 75 daha yüksek kontrast sunan ve inç başına düşen piksel sayısında yüzde 37 iyileştirme yapılmış LCD ekran bulunuyor.

Cihazın içerisinde ise Qualcomm partnerliği neticesinde ortaya çıkan Snapdragon XR2+ işlemcisi bulunuyor. Ayrıca hem cihazın hem de kontrolcülerin üzerinde çok sayıda kamera ve 360 derece algılama sensörleri yer alıyor.

Tabii bu nedenle kontrolcülerin üzerine düşen görev de artıyor. Zira artık çevremizi tarama görevi onlara ait. Aynı zamanda kullanan kişiyi de sürekli olarak izleyecek. Bu sayede biz güldüğümüzde veya yemek yerken ağzımızı açtığımızda avatarımız da aynı hareketleri yapacak. Bu da doğal olarak çoklu kullanım deneyimini artıracak.

Bu gelişmeler ile birlikte Mark Zuckerberg yeni bir özellikten daha bahsetti. Mixed Reality adı verilen özellik sayesinde cihazı kullandığımız odayı Horizon'a taşıyabileceğiz. Aşağıda yer alan görselde olduğu gibi masamızın üzerinde duran bir defter veya duvardaki tahtaya kontrolcünün arka tarafında bulunan kalem aparatı sayesinde 3D çizim yapabileceğiz. Tabii görebilmek için başlığın takılı olması gerekiyor.

Son olarak, Meta Quest Pro fiyatı 1,499 dolar olarak açıklandı. Önceki nesil cihazlarla kıyasladığımız zaman eklenen yeni özellikler, sensör ve kameralar nedeniyle 300 dolar civarı olan fiyat etiketinin 5 katına yükseldiğini görüyoruz.

Meta Quest Pro özellikleri:

İşlemci: Snapdragon XR2

Ekran: İki adet 1800×1920 ppe (göz başına piksel) LCD

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB hafıza

Fiyat: 1.499 dolar

Diğer:

Hareket izleme kameraları ve sensörleri

Şarj edilebilir, sensörlü kontrolcüler