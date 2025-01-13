Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin ulusal güvenliği için 2030 Ajandası çerçevesinde kapsamlı bir savunma reform süreci başlattıklarını açıkladı. Dendias, bu sürecin ülke tarihindeki en büyük askeri reform olacağını belirtti ve yeni stratejilerin gerekliliğini vurguladı.

YUNANİSTAN SAVUNMADA ROTAYI YERLİ ÜRETİME ÇEVİRDİ

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Dendias, savunma teknolojilerine yapılan yatırımlarda dışa bağımlılığı azaltarak yerel üretime ağırlık verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda, "Kentauros" adlı anti-drone sisteminin başarıyla test edildiğini ve deniz filosunda kullanılmaya başlandığını duyurdu. Ayrıca, yerel savunma sanayisinin geliştirilmesinin, ülkenin güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirliği için kritik olduğuna dikkat çekti.

HAVA SAVUNMASI İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Yunanistan, hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir strateji geliştiriyor. Bu doğrultuda, füze savunma sistemlerinin modernize edilmesi ve ülke genelinde geniş kapsamlı bir anti-drone şemsiyesi kurulması planlanıyor. Dendias, bu projelerin, hem kara hem de deniz unsurlarını kapsayan entegre bir savunma yapısı oluşturacağını belirtti.

EGE'DE FÜZE KALKANI PLANI

Yunan Bakan Dendias, Türkiye ile Yunanistan arasında hakimiyet çekişmesine sahne olan Ege bölgesinde yeni bir füze kalkanı oluşturma planını açıkladı. "Şu ana kadar Ege'nin koruması donanmamız ve hava sahasının güvenliği uçaklarımızla sağlanıyordu. Ancak, bu yapıya yenilikçi bir boyut ekleyeceğiz," dedi. Füze savunma kalkanı ve İHA-SİHA karşıtı bir sistem sayesinde, sadece askeri birliklerin değil tüm ulusal toprakların korunacağını ifade etti. Dendias, Ege'de kurulacak füze duvarıyla bölgenin geçilemez bir savunma hattına sahip olacağını vurguladı.