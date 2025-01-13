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Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin ulusal güvenliği için 2030 Ajandası çerçevesinde kapsamlı bir savunma reform süreci başlattıklarını açıkladı. Türkiye ile ihtilaflı Ege sularında İHA-SİHA karşıtı bir savunma duvarı oluşturacaklarını belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin ulusal güvenliği için 2030 Ajandası çerçevesinde kapsamlı bir savunma reform süreci başlattıklarını açıkladı. Dendias, bu sürecin ülke tarihindeki en büyük askeri reform olacağını belirtti ve yeni stratejilerin gerekliliğini vurguladı.

YUNANİSTAN SAVUNMADA ROTAYI YERLİ ÜRETİME ÇEVİRDİ

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Dendias, savunma teknolojilerine yapılan yatırımlarda dışa bağımlılığı azaltarak yerel üretime ağırlık verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda, "Kentauros" adlı anti-drone sisteminin başarıyla test edildiğini ve deniz filosunda kullanılmaya başlandığını duyurdu. Ayrıca, yerel savunma sanayisinin geliştirilmesinin, ülkenin güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirliği için kritik olduğuna dikkat çekti.

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar

HAVA SAVUNMASI İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Yunanistan, hava savunmasını güçlendirmek için yeni bir strateji geliştiriyor. Bu doğrultuda, füze savunma sistemlerinin modernize edilmesi ve ülke genelinde geniş kapsamlı bir anti-drone şemsiyesi kurulması planlanıyor. Dendias, bu projelerin, hem kara hem de deniz unsurlarını kapsayan entegre bir savunma yapısı oluşturacağını belirtti.

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar

EGE'DE FÜZE KALKANI PLANI

Yunan Bakan Dendias, Türkiye ile Yunanistan arasında hakimiyet çekişmesine sahne olan Ege bölgesinde yeni bir füze kalkanı oluşturma planını açıkladı. "Şu ana kadar Ege'nin koruması donanmamız ve hava sahasının güvenliği uçaklarımızla sağlanıyordu. Ancak, bu yapıya yenilikçi bir boyut ekleyeceğiz," dedi. Füze savunma kalkanı ve İHA-SİHA karşıtı bir sistem sayesinde, sadece askeri birliklerin değil tüm ulusal toprakların korunacağını ifade etti. Dendias, Ege'de kurulacak füze duvarıyla bölgenin geçilemez bir savunma hattına sahip olacağını vurguladı.

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

Yahu Türkiye kiim siz kiimm. Psikolojik harp yürütmeye çalışıyorsunuz ama sizin kılcal damarlarınıza kadar inceleyen bir teknolojisi var türkiyemizin..!

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Yunandan ne olmuş ki şimdi bir şey olsun... Türkiyedeki yunan sevdalıları ve karılarını yunanın kollarına verenler olmasaydı yunan sınır komşumuz bile olamazdı yaa neyse

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yunanistan savunma amacıyla füze kalkanı kuracağız desede füze sistemleri aynı zamanda ulusal güvenliğe tehdit oluşturur buna karşı önlem alınması şart

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Haber YorumlarıÇotanak:

eveli Almanya'ya olan 300 milyar euro'yu bir ödeyin bakalım, sirtaki oynayıp uzo içme ile olmuyor bu işler

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Haber YorumlarıBARBAROS:

İzmirden Obüs menzilindeler ve ihalardan korkuyorlar. İhalar korkacakları en son şey Obüsler varken

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Haber YorumlarıMehmet Şentürk:

Boşa yaparsınız size vuracak olsak direk sınırınızdan karadan gireriz

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Haber YorumlarıEren Hüseyinoğlu:

çarşaf gerebilirsiniz, iha ve sahalarımız içinden geçebilir dendiyas kardeş dikkat et , içiniz de patlaması duvar ??????

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

yunanın birtek ana karasınsaki tatil kıyıları va koca popolu karıları var başkada birşeyiyol

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