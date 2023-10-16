Türk Savunma Sanayisi İhracatta Başarı Yakalayacak

Türk savunma sanayisinin askeri denizcilik alanında gerçekleştirdiği yerlileştirme projesi, ihracat başarısına imza atacak. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi (HEGİDAS) ile bir ihracat projesi kapsamında 2 korvete entegre edecek.

Türk savunma sanayisinin askeri denizcilik alanında gerçekleştirdiği yerlileştirme projesi, ilk görevinde ihracat başarısına imza atacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk savunma sanayisinde liderlik ettiği askeri denizcilik projeleriyle bu alanda kritik yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarını hayata geçiriyor.

Bu kapsamda son olarak su üstü savaş gemilerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi (HEGİDAS), yerlileştirme çalışmaları ile Türkiye'ye kazandırıldı.

STM ile Berkin Savunma Sanayi Mühendislik Ticaret AŞ'nin ortaklaşa geliştirdiği HEGİDAS, yurt içinde Milli Gemi Projesi MİLGEM başta olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarında kullanılabilecek. STM, HEGİDAS sistemini şu an yürüttüğü bir ihracat projesi kapsamında 2 korvete entegre edecek. Böylece ilk defa yerli bir firma tarafından milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen HEGİDAS sistemi ihracat başarısı da yakalamış olacak.

Helikopter pilotlarının gözü kulağı

Görsel yönlendirme ve uçuş güvertesi aydınlatma ekipmanlarından oluşan, sistem ekipmanlarının uygun konfigürasyonda çalışmasını sağlayan yazılımları barındıran HEGİDAS, pilotların helikopteri gemiye güvenli şekilde yaklaştırması ve indirmesi için kritik rol oynuyor.

HEGİDAS ile helikopterler hem gündüz hem de gece operasyonlarında gemiye güvenli iniş gerçekleştirebiliyor. Pilotlara görüş şartlarının uygun olmadığı ve gece durumunda emniyetli şekilde operasyon yapma imkan tanıyan HEGİDAS, pilot iş yükünü en az seviyeye indiriyor. HEGİDAS, helikopter platformuna sahip korvet, fırkateyn, lojistik destek veya tanker gemileri dahil olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarda kullanılabiliyor.

Yerlilik adım adım yükseliyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürüttükleri her türlü faaliyette en büyük motivasyonlarının "savunmada tam bağımsız Türkiye'yi sağlayabilmek" olduğunu söyledi.

Askeri denizcilikte Türkiye'nin lider firması olarak özellikle inşadan başlayarak yerli yetkinlikleri arttırmaya odaklandıklarını ifade eden Güleryüz, bunu yaparken gemilerdeki, platformlardaki yerliliği adım adım yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kimi sistemleri ambargodan dolayı alınamadığı kimi sistemleri ileride ambargo riskiyle karşılaşılabileceği için yerlileştirdiklerini anlatan Güleryüz, kimi sistemleri de yurt dışından temin edilmesine rağmen döviz çıkışına neden olduğu için yerlileştirme gündemine aldıklarını belirtti. Güleryüz, şöyle konuştu:

"Amacımız hem mühendislik yetkinliklerimizi arttırabilmek hem de yurt dışına döviz çıkışını engelleyip hatta tam tersi belki ihracatla beraber ülkemizde döviz girişini sağlayabilmek. HEGİDAS da bu sistemlerden bir tanesi. Helikopterin geminin üzerine sağlıklı şekilde inmesini sağlayacak, görsel inişi destekleyecek bir aydınlatma sistemi. Özellikle platforma yerleştirilen aydınlatma sistemlerinden oluşuyor. Hem helikopterin platformu görebilmesi hem de ona belli yönlendirmeler yapabilmesi için ileri mühendislik içeren bir sistem. Bugüne kadar bunu yurt dışından temin ediyorduk. Yerli firmalarımızla beraber STM olarak bunu ortak bir şekilde geliştirdik. Bundan sonraki platformlarımızda inşallah kullanılabilir hale geleceğiz."

Muadil ürünlere karşı rekabetçi

Sistemin özellikle zorlu deniz şartlarında pilotların güvenli şekilde gemilere iniş yapmasına imkan vereceğini dile getiren Güleryüz, HEGİDAS'ın geliştirme sürecinin tamamlandığını ve platformlara entegre edilmeye başlanacağını bildirdi.

HEGİDAS'ın ihracat projelerinde, MİLGEM 6, 7 ve 8. gemilerinde kullanılacağına işaret eden Güleryüz, "Amacımız bir taraftan firmalarımıza da etkinlik kazandırmak. Ekosistemimizle beraber büyümek istiyoruz. Çünkü ekosistemizde yer alan firmalar mühendislik anlamında, kas gücü anlamında ne kadar güçlenirlerse bizler de o kadar güçlenmiş oluyoruz. HEGİDAS'ı da bu anlamda ülkemize kazandırdık, diye düşünüyoruz. Bundan sonra helikopter platformu içeren bütün gemilere entegre edebilecek, yurt dışındaki rakipleriyle çok rahat rekabet edebilecek bir sistem gelişmiş vaziyette." diye konuştu.

Özgür Güleryüz, bu kabiliyete ulaşan firmaların, ürünleriyle yurt dışında rahatlıkla rekabet edebileceğini, farklı platformlara ürünlerini taşıyabileceğini söyledi.

Güleryüz, HEGİDAS'ı ilk kez yurt dışına ihraç edecekleri korvetlerde kullanmaya başlayacaklarını ve devamının geleceğini bildirdi.