Türk Girişimciler CES 2024 Fuarında Yenilikçi Ürünlerini Sergileyecek

Önümüzdeki günlerde Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES fuarına katılacak Türk teknoloji ve girişimcilik dünyasından önemli firmalar hazırlıklarının tamamladı. CES 2024'e katılacak Türk girişimciler, yenilikçi ürünleri ile dikkat çekiyor.

Görme engeli çocuklar için akılı bastondan, kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişime; elektrikli araç performans yönetimi platformundan, giyilebilir teknolojiye kadar inovatif ürünlerini ilk kez sergileyecek.

CES 2024 ne zaman?

CES 2024 (Consumer Electronic Show) ABD'nin Las Vegas şehrinde 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarına katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi Las Vegas'ta yerli teknolojileri tanıtacak. 150'nin üzerinde ülkeden 1.200'den fazla teknoloji şirketinin katılacağı fuarda, Türk girişimciler birçok ürünü ilk kez sergileyecek.

Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan CES, Web Summit, Slush ve Web Summit Katar'a Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı, bu yıl ilk kez Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan Kalkınma Ajanslarının iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

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Türk firmalarının yenilikçi teknoloji ürünleri ilk kez tanıtılacak

Türk startuplar 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini tanıtma ve müşteri görüşmeleri yapma fırsatı bulacak. Türk Hava Yolları da Türk teknoloji girişimcilerine sponsorluk anlaşması kapsamında indirimli bilet temin ediyor.

CES Fuar alanında bu yıl dünyanın dört bir yanından; yapay zeka, akıllı şehirler, kripto para birimi ve NFT'ler, gıda teknolojisi, dijital sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik ve dronlar, uzay teknolojisi, oyun ve e-spor, araç teknolojisi ve daha birçok endüstriyi temsil eden farklı teknoloji kategorisinden girişimler sergilenecek.

CES 2024 Fuarı'nda Türk startuplar elektronik ve otomasyon çözümlerini ilk kez tanıtacak.

CES 2024 yer alacak Türk teknoloji girişimleri

Adsbot

Archi's Academy (Tech Career)

Arkerobox

Artlabs

Arya-AI

Boatmate

Co-one

Cormind

Efilli

Taşın

FanSupport (FS Teknoloji)

From Your Eyes

Genoride

Gokido

Homster

Integva

Kidu

Kodgem

KuartisMED

Link Robotics

LOOP 3D (Teknodizayn Makina)

MediTechLabs

MIOTE

Mimiq

Miselium.io (Printive 3D)

Mocky AI (Ron Dijital)

Mostas Tecnology

myBudizzz (Bartka Inovasyon)

Navlungo

NuManufacturing IoT & AI Technologies

PackUpp Technology & Delivery

PeerBie

PicoBricks (Robotistan)

Proda Industrial Design

Rimoi

Robolaunch(KAE Sistem)

SADELABS

Smellive (BSB Teknoloji)

StartupCentrum

Surge Teknoloji

Uptecra Tech

Upu.io (Baca Engineering)

Vivalanch Electronic & Automation

VRLab Academy

Wastespresso

WeAcces.ai (Akıllı Çeviri Sistemleri)

WearTechClub

Wiser Media (Probably Media)

XENAVISION

Yuppy Games