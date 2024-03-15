Trendyol, Türk Üreticileri Global Pazarlara Taşıyor

Trendyol, Türk üreticileri global pazara taşıyarak e-ihracatın önemli bir aktörü haline geldi. Şubat ayında yapılan satışlar, Türk üreticilerin en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a ürün sattığını gösteriyor. Bu süreçte öne çıkan İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya gibi şehirler de e-ihracat haritasında kendine yer buluyor.

Trendyol'un yurt dışına açılım stratejisi, başta Almanya olmak üzere Azerbaycan, Körfez Ülkeleri ve Orta ile Doğu Avrupa pazarlarına odaklanıyor. Bu strateji sayesinde, Türk ürün ve üreticileri dünya pazarlarına ulaşırken, özellikle giyim ve moda ürünleri büyük ilgi görüyor. Tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımları gibi ürünler, yurt dışı pazarlarda Türk üretiminin kalitesini ve çeşitliliğini sergiliyor.

Mayıs 2023'ten itibaren mikro ihracat çözümleriyle 85 bin satıcısını ihracat yapabilen birer ticaret aktörüne dönüştürdü. Bu süreçte 149 bin ürünün yurt dışına ulaştırılması platformun yerel üreticilere sağladığı desteği ve e-ihracat kapasitesini gözler önüne seriyor.