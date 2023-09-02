Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum açılışa hazırlanıyor

Trabzon'da yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek bilim merkezi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum (Gezegen Evi) açılış için gün sayıyor. Bilim merkezi, farklı yaş gruplarını bir araya getirerek bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirecek.

Bu merkez Karadeniz'in uzaya açılan kapısı olacak

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek Bilim Merkezi ve Gezegen Evi açılış için gün sayıyor

TRABZON - Trabzon'da yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek bilim merkezi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum (Gezegen Evi) açılış için gün sayıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliği ile projesi geliştirilerek 2 bin 200 metrekare alanda kurulan bilim merkezi farklı yaş gruplarını bir araya getirerek bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirecek. Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın isminin verildiği Planetaryum ve Bilim Merkezi yüzde 90 oranında tamamlanırken, Bilim Merkezi'nde atölyeler, gezegen evi ve sergi alanı bulunuyor.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum'un Eylül ayı sonunda açılmasının hedeflendiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, "Bu alanda okul dışı eğitim programlarını, okullarda gösterilen eğitimleri burada çocukların deneyimleyerek bir alan ile bütünleyip çocukların kafalarında daha eğitici, daha kalıcı bilgiler oluşturmak üzere oluşturduğumuz bir bilim merkezi. Türkiye'deki oluşturulan bilim merkezleri içerisinde burası konsept bir bilim merkezi olarak kurulmuştur. Bu alanda 5 atölye ve bir adet dene-yap atölyemiz vardır. Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji) yanı sıra ilave olarak dene-yap atölyesi vardır. Atölyelerimiz haricinde alanda sergi üniteleri vardır. Çocukların fizik, kimya, biyoloji ve temel bilimler alanlarında görerek ve deneyimleyerek öğrenecekleri sergi üniteleri bulunmaktadır. Bununla birlikte bir adet de planetaryum bulunmaktadır. Planetaryum gök kubbe şeklinde oluşturulmuş bir yapı. 80 kişilik ve 12 metre çapında bir kubbe olarak oluşturulmuştur burası. Şu an da içinde bulunduğumuz sergi alanında 18 adet ünitemiz bulunmaktadır ancak buradaki sergi üniteleri geçici olarak alanda bulundurulan ünitelerdir. Buradaki belirlenen uzay havacılık konseptine uygun üniteleri seçip burada eğitimlerimizi verebilmek üzere Türkiye'deki tüm bilim merkezlerini hemen hemen gezdik. Bu kapsamda belirlediğimiz 42 adet kalıcı sergi ünitemiz var. Kalıcı sergi ünitelerimiz TÜBİTAK tarafından üretim aşamasındadır ve bir yıl sonrasında da buraya yerleştirilecektir" dedi.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum'un son durumu ile ilgili de konuşan Kara, "Alandaki çalışmalarımızın hemen hemen yüzde 90'ı bitmiş durumda, çevre düzenlemesinin tamamlanması ile birlikte Eylül sonu gibi hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.