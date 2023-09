Tomb Raider Serisi Fiyatlarına Zam Geldi

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve yükselen dolar kurunun sonucunda pek çok üründe fiyat artışları meydana geldi. Bundan oyuncular da kötü etkilendi. Öyle ki şimdiye AAA kalitede oyunlar dahil binlerce yapım zamlandı. Son olarak bu oyunlar arasında dünyaca ünlü Tomb Raider serisi de dahil oldu.

Tomb Raider serisi fiyatı için zam

Türk oyuncular için oyun satın alabilmek gittikçe zorlaşıyor. Geçtiğimiz yıl dijital oyun mağazası Steam'in yerel dolar kurunu 10 TL'ye çıkarmasıyla başlattığı zam furyası, Rockstar Games ve CD Projekt Red gibi büyük firmaları da harekete geçirdi. Bu doğrultuda şimdiye kadar Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi yapımlar çoktan zamlandı.

Dünyanın en popüler oyun serileri arasında yer alan Tomb Raider serisi de kısa süre önce zamlanan oyunlar listesine katıldı. Böylelikle 2018 yılında piyasaya sürülen Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition fiyatı, yüzde 125 oranında zammın ardından 173 TL'den 389 TL'ye yükseldi.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, 173 TL'den 389 TL'ye yükseldi. Bu, yüzde 125 oranında bir zamma denk geliyor. Öte yandan 1996 yılında piyasaya sürülen serinin ilk oyunu olan Tomb Raider 1 ise bundan böyle 40 TL yerine 89 TL.

Tomb Raider oyun serisinin yeni fiyat listesi şu şekilde;

Oyun / DLCEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Tomb Raider: Tomb of Lost Adventurer17,00 TL39,00 TL (+129%)Tomb Raider: Shanty Town17,00 TL39,00 TL (+129%)Tomb Raider: Underworld52,00 TL119,00 TL (+129%)Tomb Raider: Anniversary52,00 TL119,00 TL (+129%)Shadow of the Tomb Raider: Definitive173,00 TL389,00 TL (+125%)Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration173,00 TL389,00 TL (+125%)Tomb Raider Angel of Darkness40,00 TL89,00 TL (+123%)Tomb Raider 540,00 TL89,00 TL (+123%)Tomb Raider 440,00 TL89,00 TL (+123%)Tomb Raider 340,00 TL89,00 TL (+123%)Tomb Raider 240,00 TL89,00 TL (+123%)Tomb Raider 140,00 TL89,00 TL (+123%)Tomb Raider: Legend40,00 TL89,00 TL (+123%)Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Pack58,00 TL129,00 TL (+122%)Rise of the Tomb Raider – Season Pass58,00 TL129,00 TL (+122%)Shadow of the Tomb Raider231,00 TL509,00 TL (+120%)Tomb Raider87,00 TL189,00 TL (+117%)Shadow of the Tomb Raider – Deluxe Extras?69,00 TL149,00 TL (+116%)Shadow of the Tomb Raider – Croft Edition Extras46,00 TL99,00 TL (+115%)Tomb Raider 1939 Multiplayer Map Pack23,00 TL49,00 TL (+113%)Tomb Raider Shipwrecked Multiplayer Map Pack23,00 TL49,00 TL TL (+113%)Tomb Raider Caves and Cliffs Multiplayer Map Pack29,00 TL59,00 TL TL (+103%)Tomb Raider Mountaineer Skin9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Agility Skill9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Headshot Reticle9,90 TL11,00 (+11%)Tomb Raider: Animal Instinct9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Guerilla Skin9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Aviatrix Skin9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Hunter Skin9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Pistol Silencer9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Pistol Burst?9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Scavenger Scout9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Scavenger Bandit9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Fisherman9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider Scavenger Executioner9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Demolition Skin9,90 TL11,00 TL (+11%)Tomb Raider: Sure-Shot Skin9,90 TL11,00 TL (+11%)

