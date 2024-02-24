Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren bir teknoloji şirketi. Firma, 2020'de tanıttığı tamamen elektrikli C-SUV otomobili T10X'i kura ile satmaya başladı. Ancak 20 Ocak itibariyle çekilişsiz ve kurasız genel satış dönemi başladı. Türkiye'nin dört bir yanında ilgi gören Togg, ciddi bir miktarda sipariş alabilir gibi görünüyor.

Togg, Martı tarafından 100 bin sipariş alabilir!

Togg'un ilk otomobil modeli olan T10X, ocak ayı verilerine göre şimdiye kadar 21 binden fazla kişi tarafından satın alındı. Bu doğrultuda araç, sokaklarda görünmeye başladı. Son gelişmelere göre daha fazla Togg T10X görebiliriz.

Bankalarla görüşüyoruz. TAG sürücülerimiz için 100 bin adet TOGG alabiliriz. @togg2022 pic.twitter.com/ihMVQiUoy1 — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) February 19, 2024

Scooter kiralama sistemi Martı, geçtiğimiz yıllarda paylaşımcılığı temel alan taşıma sistemi TAG'ı hayata geçirdi. Bu sisteme kayıtlı 100 bin sürücünün olduğunu söyleyen Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu sürücüler için Togg alabileceklerini, bunun için bankalar ve araç firmalarıyla görüştüklerini söyledi.

Togg T10X karda ne kadar başarılı? İşte o anlar!

Bilindiği üzere TAG sürücüleri şu anda kendi araçlarını kullanıyor. Martı şirketi ise bankalarla ve araç şirketleriyle görüştüklerini, bu doğrultuda Togg dönemi başlatabileceklerini dile getirdi. Buna göre yerli otomotiv şirketi, ciddi bir sipariş alabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz aylarda Togg'un Avrupa satışı için önemli bir açıklama yapmıştı. Kacır, yerli elektrikli otomobilin 2024 yılının sonu itibariyle Avrupa Birliği'ne ihraç edilmeye hazır olacağını, 2025'te ise Avrupa yollarında olacağını belirtmişti. Bu bağlamda yerli otomotiv şirketi, yurt dışından da sipariş almaya başlayacak.

Togg T10X teknik özellikleri

160 KW gücünde motora sahip Togg T10X'in beygir gücü 218 HP. 350 nM tork üretebilen aracın 0'dan 100'e hızlanma süresi ise 7,4 saniye. Azami hızı 185 km/s olan aracın 314 km / 523 km şeklinde iki menzil seçeneği bulunuyor.

ÖzellikDeğer Motor160 KWBeygir gücü218 HPTork350 nM0-100 hızlanma7,4 saniyeAzami Hız185 km/sMenzil314 km / 523 kmAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh / 100 km – 16,9 kWh / 100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolumAğırlık2126 kg

TOGG T10X fiyatı;

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 432 bin 600 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 673 bin TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 823 bin TL

Detaylı Togg incelemesi