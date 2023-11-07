The Marvels filmini anlamak için Disney+ Marvel dizilerini de izlemiş olmanız gerekecek

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi The Marvels'ı anlamak için, filmin yönetmenine göre evrenin dizilerini de izlemeniz gerekiyor.

Yönetmen Nia DaCosta, yakında vizyona girecek olan The Marvels filmini anlamak için Marvel'ın dizilerini izlemenin gerekliliğine ilişkin süregelen tartışmalara değindi. DaCosta, herkesin yeni filmi izlemeden önce Secret Invasion, Ms. Marvel ve WandaVision gibi önceki Marvel dizilerini izlemiş olmayabileceğini kabul ediyor.

Ancak buna rağmen The Marvels, dizileri izlemeniz gereken şekilde kurgulanmış

The Marvels, Captain Marvel'daki olaylardan yaklaşık 30 yıl sonra geçiyor ve ışığa dayalı güçlerini gizemli bir şekilde iç içe geçmiş bulan Kamala Khan, Monica Rambeau ve Carol Danvers'ı bir araya getiriyor. DaCosta, izleyicileri karakterlerin yeteneklerindeki sık değişimler nedeniyle yaşadıkları yönelim bozukluğunun içine çekmek istedi. İzleyiciler için öznel ve sarsıcı bir deneyim hedefledi.

Hikaye, Zawe Ashton tarafından canlandırılan ve yeni bir vatan arayışında evrende kaos yaratan intikamcı Kree savaşçısı Dar-Benn'i tanıtıyor. Başlıktaki üçlü, Nick Fury ve Goose ile birlikte evreni kurtarmak için işbirliği yapmak zorundadır. Ancak güçlerini her kullandıklarında, ister bir uzay gemisi, ister Jersey City'de bir oturma odası ya da hiç beklenmedik bir yer olsun, bulundukları yer konusunda belirsizlikle karşılaşırlar.

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Kaptan Marvel önceki filmlerde yer almış olsa da, Kamala (Bayan Marvel) ve Monica henüz küçük ekrandan büyük ekrana geçiş yapmadılar. WandaVision ve Ms. Marvel gibi dizilerdeki geçmişleri ve deneyimleri, The Marvels'daki rollerini anlamak için çok önemli.

Senaryoyu Megan McDonnell ve Elissa Karasik ile birlikte yazan DaCosta, arka plan bilgisi ihtiyacını izleyicileri bunaltmadan dengelemenin zorluğunu kabul ediyor. Amaç, The Marvels'in birbiriyle bağlantılı anlatılara sahip daha büyük bir sinematik evrenin parçası olduğunu kabul ederek, filmi kapsamlı ön bilgi gerektirmeden erişilebilir kılmak.

Ancak 10 Kasım'da ABD'de vizyona girecek olan filmdeki karakterleri daha iyi anlayabilmek için her türlü Ms. Marvel, Secret Invasion ve Wandavision dizilerini izlemiş olmak gerek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Marvel serisine ilgi çekici ve dinamik bir katkı vaat eden "The Marvels" 10 Kasım'da İngiltere ve ABD sinemalarında gösterime girecek.