The Last of US Part 2 Remastered, PS5 için 19 Ocak 2024'te geliyor

Beklenmedik bir şekilde sızdırılan bir fragman, The Last Of US Part 2'nin remaster versiyonunun PlayStation 5'e ne zaman çıkacağını ortaya çıkardı. Remaster sürüm, iyileştirilmiş grafikler ve yeni oyun modlarıyla birlikte gelecek.

Beklenmedik bir şekilde, sızdırılan bir fragman The Last Of US Part 2 'nin remaster versiyonunun ne zaman PlayStation 5'e çıkacağını ortaya çıkardı. İlk olarak sızdırılan ve daha sonra Sony tarafından doğrulanan bilgi, kıyamet sonrası zombi macerasının hayranları arasında heyecan yarattı.

Remaster sürüm, iyileştirilmiş yükleme süreleri, konsolun 'aslına uygunluk' modunda 4K grafikler ve PS5'in yenilikçi DualSense kumandasıyla sorunsuz entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeyle gelecek.

Bu remaster sürümün öne çıkan özelliklerinden biri de "No Return" adlı yeni bir oyun modunun sunulması. Haydut benzeri bir hayatta kalma modu olarak tanımlanan "Dönüş Yok", oyuncuları bir dizi rastgele karşılaşmada çatışmaya zorlayarak oyun boyunca kendi rotalarını çizmelerine olanak tanıyor.

Heyecanı daha da artıran bu modda oyuncular, seride daha önce hiç görülmemiş kilidi açılabilir karakterlerin rollerini üstlenme fırsatına sahip olacaklar. Bu dinamik değişim, oyun deneyimine yeni bir heyecan katarak oyuncuları farklı oyun tarzları ve stratejileri denemeye davet ediyor. Ayrıca, küresel bir liderlik tablosu, oyuncuların birbirleriyle rekabet etmelerini ve zorlu Dönüş Yok modunda hakimiyetlerini kurmalarını sağlayacak.

Yaşam kalitesindeki iyileştirmeler bir yana, remaster sürüm hayranlara orijinal oyunda bulunmayan üç yeni seviyenin ilk versiyonlarını da sunacak. Buna ek olarak, oyuncular oyunun ara sahnelerinde kaydedilmiş yorumlarla yaratıcıların düşüncelerini de görebilecekler.

Yönetmen Neil Druckmann, anlatı lideri Halley Gross ve saygın oyuncular Troy Baker, Ashley Johnson ve Laura Bailey, eleştirmenlerce beğenilen bu oyunun geliştirilmesine ilişkin benzersiz bir perde arkası perspektifi sunarak içgörü ve anekdotlar aktaracak.

PC oyuncularına müjde: The Last of US Part 2 Remaster mı geliyor?

Bu sızıntı, Sony'nin bir önceki yıl The Last of US Part I'in remaster sürümünün çıkması süreciyle aynı. O zaman da önce oyun sızdırılmış, sonra Naughty Dog oyunu resmen duyurmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.