The Elder Scrolls 6, PlayStation'a çıkmayacak

Bundan 1 hafta kadar önce Starfield'ın sadece Xbox ve PC platformlarına çıkış yapmasıyla birlikte Bethesda'nın The Elder Scrolls 6'da da benzer bir politika izleyebileceğini aktarmıştık. Bu varsayımımız doğru çıktı. Gelin detaylara beraber göz atalım.

The Elder Scrolls 6, PlayStation'a çıkış yapmayacak. Ayrıca 2026'dan önce de çıkmayacak

Microsoft'un yeni ortaya çıkardığı bir mahkeme belgesi, The Elder Scrolls 6'nın 2026'da ya da daha sonra piyasaya sürüldüğünde PlayStation'a gelmeyeceğini doğruladı.

Microsoft bu belgeyi Activision Blizzard'ı 69 milyar USD'ye satın almak için ABD Federal Ticaret Komisyonu ile girdiği mahkeme mücadelesinin bir parçası olarak sundu. Aynı mahkeme sürecinde Xbox patronu Phil Spencer, FTC avukatının Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel olmasıyla ilgili sorularını şöyle yanıtladı:

"Oyunun ne kadar sonra çıkacağı göz önüne alındığında, hangi platformlarda yayınlanacağı konusunda biraz belirsiz olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda bunu kesinleştirmek bizim için zor. O kadar uzak ki, bu noktada platformların ne olacağını bilmek bile zor."

PlayStation oyuncuları kızgın: Elder Scrolls 6, Xbox özel oyunu mu olacak?

Spencer'ın Haziran ayındaki kesin olmayan cevabına rağmen, Microsoft'un yeni yayınlanan mahkeme belgeleri The Elder Scrolls 6'nın bir PlayStation konsoluna gelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Microsoft'un 2021 yılında Bethesda'yı satın almasının ardından münhasırlığa yaklaşımını göstermeyi amaçlayan bir tabloya göre şirket, stüdyonun dört oyununun bu süre zarfında PlayStation'da yayınlandığını veya desteklenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Tablo ayrıca Bethesda'nın sonraki üç oyununun (halihazırda piyasaya sürülmüş olan Redfall ve Starfield ile yakında çıkacak olan The Elder Scrolls 6) yalnızca Xbox ve PC'ye özel olacağını gösteriyor.

Bu aynı zamanda geçen yıl FTC'nin davasının bir parçası olarak sunulan ve Microsoft avukatlarının "gelecekteki üç oyunun Xbox ve PC'lere özel olacağını" belirttiği başka bir mahkeme belgesindeki birkaç yarım kalmış ifadeyi de tamamlıyor.

Oyunculara çifte müjde: Önce Starfield, sonra Elder Scrolls…

O dönemde Starfield ve The Elder Scrolls 6'nın da bu listeye dahil olduğu varsayılıyordu, ki artık bunun doğru olduğunu biliyoruz. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bir başka mahkeme sayesinde Bethesda'nın Xbox ve PC'ye özel üçüncü oyununun Indiana Jones olacağını da biliyoruz.

The Elder Scrolls 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceğine gelince, Microsoft'un mahkeme belgeleri bunun hala çok uzak bir tarihte olacağını yineliyor. 2026'dan önce The Elder Scrolls 6'yı göremeyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.