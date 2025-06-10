Tesla'da deprem! Musk-Trump kagvası ayrılık getirdi iddiası

Tesla'da deprem! Musk-Trump kagvası ayrılık getirdi iddiası
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç firması Tesla'nın mühendislik başkanı Milan Kovac, görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. İstifa sebebinin Trump-Elon Musk kavgası olduğu iddia edildi.

Elon Musk'ın "Tesla'ya odaklanmak üzere" ABD hükümetindeki özel danışmanlık görevini bırakmasının hemen ardından, şirketin büyük yatırımlar yaptığı insansı robot programının başkanı görevden ayrıldığını açıkladı.

Optimus robot programının mühendislik başkanı Milan Kovac, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Evden çok uzun süredir uzaktayım ve yurtdışındaki ailemle daha fazla zaman geçirmem gerekiyor" dedi.

Kovac ayrıca, "Tek nedenin bu olduğunu ve başka hiçbir şeyle kesinlikle ilgisi olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Musk ve takıma olan desteğim kesin. Sonsuza dek Tesla takımı." dedi.

ASIL SEBEP TRUMP-MUSK KAVGASI MI?

Öte yandan Bloomberg'e konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Kovac'ın, Musk ile ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada birbirleriyle kavgaya tutuştuğu günlerde meslektaşlarına derhal istifa edeceğini bildirdi.

Kovac 9 yıldır Tesla'da görev alıyordu. Şirkette başlangıçta Autopilot gibi yapay zeka programları üzerinde çalışan iş insanı, 2022'de Optimus'un baş mühendisi olmuştu.

Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilim,Tesla'ya 150 milyar dolar kaybettirmişti.

İSTENEN SEVİYENİN GERİSİNDE Mİ KALDI?

Ancak bazı analistlere göre, Kovac'ın Tesla'nın insansı robot programındaki liderliği, arzulanan seviyenin gerisinde kaldı. Şimdiye dek kamuoyuna tanıtılan prototiplerden biri gerçekten de uzaktan kumanda ediliyordu ama bir diğerinin tanıtım videosu, kurgu araçlarıyla düzenlenmişti. Bu da geniş çapta eleştiri toplamıştı.

Ayrıca teknoloji sitesi Futurism'e göre Optimus, Musk'ın yatırımcılara yönelik iddialı açıklamalarına rağmen, ekonomik açıdan uygulanabilir durumda değil.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı. Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

trump küreselcilerin içinden geçecek

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