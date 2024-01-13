Teknoloji Muhabbeti 13. Bölüm: Togg T10F, CES 2024, Microsoft Apple'ı geçti mi? Bitcoin ETF onayı!
Her hafta Cumartesi günü sizlerle birlikte bir araya geldiğimiz Teknoloji Muhabbeti video serimiz bugün SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın katılımıyla canlı yayında sizlerle oldu. Bu hafta CES 2024'te tanıtılan Togg T10F fastback, Microsoft'un yükselişi, ChatGPT'nin uygulama mağazası, Bitcoin ETF onayı ve birçok teknolojik gelişmeyi bu akşam 20: 00'da sizlerle birlikte yorumladık.
Her hafta Cumartesi günü sizlerle birlikte bir araya geldiğimiz Teknoloji Muhabbeti video serimiz bugün SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın katılımıyla canlı yayında sizlerle oldu.
Togg T10F, CES 2024, Microsoft Apple'ı geçti mi? Bitcoin ETF onayı! Teknoloji Muhabbeti 13. Bölüm
Bu hafta CES 2024'te tanıtılan Togg T10F fastback, Microsoft'un yükselişi, ChatGPT'nin uygulama mağazası, Bitcoin ETF onayı ve birçok teknolojik gelişmeyi bu akşam 20: 00'da sizlerle birlikte yorumladık.
Yayında yorumladığımız haberler:
Togg T10F tanıtıldı: https://shiftdelete.net/togg-t10f-tanitildi-ozellikleri
Samsung'un yeni modelleri geliyor: https://shiftdelete.net/samsung-unpacked-galaxy-ai
Microsoft, Apple'ı geçti: https://shiftdelete.net/dunya-en-degerli-sirketi-apple-microsoft-piyasaya-degeri
Tim Cook'un kazancı yarı yarıya azaldı: https://shiftdelete.net/apple-ceo-tim-cook-2023-geliri
Apple Vision Pro satışa çıkıyor https://shiftdelete.net/apple-vision-pro-kullanim-rehberi
16.000 Feet'ten düşen iPhone çalıştı: https://shiftdelete.net/5-bin-metre-yukseklikten-dusen-iphone-bulundu
Fenomenler vergi için inceleme altında: https://shiftdelete.net/sosyal-medya-fenomenleri-vergi-takibi
Cumhurbaşkanı, BİP kullanın dedi: https://shiftdelete.net/cumhurbaskani-kamu-calisanlari-turkiye-menseli-aplikasyon
Twitter, Hamas'ın hesabını kapattı: https://shiftdelete.net/elon-musk-x-hamas-hesabi-aciklama
Milli İstihbarat Akademisi açıldı! – https://shiftdelete.net/milli-istihbarat-akademisi-acildi
WiFi 7 artık resmiyete kavuştu: https://shiftdelete.net/asus-ces-2024-wifi-7-mesh-router-zenwifi-bq16-pro
ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından yukarı yönlü seyir devam ediyor: https://shiftdelete.net/bitcoin-fiyati-etf-onayi-sec
PS Türkiye distribütörü belli oldu
Rabbit R1 yapay zeka asistanı: https://shiftdelete.net/rabbit-r1-yapay-zeka-asistani-ces-2024
Tesla üretimi durduruyor: https://shiftdelete.net/kizildeniz-kriz-nedeniyle-tesla-uretimi-durdurdu
Tesla Mağazası açıldı: https://shiftdelete.net/tesla-turkiye-ilk-showroom-magaza
Gemilerin yolu değişiyor: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1745770125121196521
Yenilenen Tesla Model 3 satışta: https://shiftdelete.net/yenilenen-tesla-model-3-tanitildi
GPTStore duyuruldu: https://shiftdelete.net/openai-gpt-store-duyurdu
Rekabet kurumu acımıyor: https://shiftdelete.net/rekabet-kurumu-meta-her-gun-ceza
Vergisiz telefon ve poşet sorunu: https://shiftdelete.net/vergisiz-telefon-21-kurus-poset-ucreti
Threads, kullanıcının sesine kulak verdi: https://shiftdelete.net/threads-yeni-guncelleme-ile-ters-kronolojik-siralanacak
4. operatör Starlink mi?: https://shiftdelete.net/starlink-direct-to-cell-ozelligi
Realme, Rolex ile anlaştı! Realme 12 Pro Rolex gibi olacak: https://shiftdelete.net/realme-12-pro-rolex-ile-anlasildi
MSI CES'te coştu: https://shiftdelete.net/msi-ces-2024-yapay-zeka-urunler – https://shiftdelete.net/msi-titan-18hx-a14v-ozellikleri
Monster Ekran kartını duyurdu: https://shiftdelete.net/monster-ekran-karti-intel-arc
GİB Teknoloji, Whatsapp kanalı açtı: https://shiftdelete.net/gib-teknoloji-whatsapp-kanali
AirTag rakibi Chipolo'dan cüretkar hamle! Kusurlu ürünleri satıyor: https://shiftdelete.net/airtag-rakibi-chipolo-curetkar-hamle
Elektrikli otomobil şarj isyasyonları fiyatları yeniledi: https://shiftdelete.net/zes-elektrikli-arac-sarj-istasyonlari-zam
Çin, uzaya uydu fırlatmaya devam ediyor: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744801260228821039
Huawei 16 Ocak'ta bir şey yapacak: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744784902610964927
Kolpaçino 4 vizyonda: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744773147411218769
Kitle fonlamada sınırlar değişti: https://twitter.com/hakki_alkan/status/1744273229521227921
Boeing güvenlik sorunu: https://shiftdelete.net/boeing-guvenlik-sorunu