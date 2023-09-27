Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı TEKNOFEST'e devet etmişti. Söz konusu durumun hatırlatıldığı ve "Elon Musk'la yan yana gelmek ister misiniz?" diye sorulan Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda kendisini de bekleriz. Buradaki bu ruhu da yaşaması onun için de bir ilk olacak." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk sorusuna yanıt: TEKNOFEST onun için de bir ilk olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'İN açılışının ardından, insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TEKNOFEST'e davet edilen Elon Musk'la ilgili bir soruya da yanıt veren Bayraktar, TEKNOFEST'in eşsiz bir etkinlik olduğunu ve buradaki ruhu, girişimci Elon Musk'un da yaşamasını istediğini söyledi.

"ONUN İÇİN DE İLK OLACAK"

Selçuk Bayraktar, bir gazetecinin, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'un festivale davet edildiğini hatırlatarak, "İkiniz yan yana gelmek ister misiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji etkinliği, teknoloji festivali. Özellikle teknoloji yarışmalarını barındırması ve içinde ruhuyla birlikte büyük bir dönüşüm rüzgarı olması TEKNOFEST'in öğrenilmiş çaresizliğe ve geleceğe, geleceğin teknoloji trendlerine atılan bir adım olması çok önemli. TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda kendisini de bekleriz. Buradaki bu ruhu da yaşaması onun için de bir ilk olacak."

YENİ BİR REKOR GELİR Mİ?

Bayraktar, başka bir gazetecinin, her yıl TEKNOFEST'in kendi rekorunu kırdığını ve bu anlamda İzmir'de de yeni bir rekorun kırılmasının beklenip, beklenmediğini sorusu üzerine, "600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanların çok daha fazlası geliyor. Bakalım, nasip." dedi.