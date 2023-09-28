TEKNOFEST İzmir'de İnsansız Hava Araçları ve Uçaklarla Fotoğraf Çektiren Anne

İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'e 50 günlük bebeği ve 3 çocuğuyla gelen Özge Aktaş, insansız hava araçları ve uçaklarla fotoğraflar çektirip festival heyecanını yaşadı. Öğrenciler ve vatandaşlar da festival alanını gezip bol bol fotoğraf çektirdi.

İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'e 50 günlük bebeği ve 3 çocuğuyla gelen Özge Aktaş, insansız hava araçları ve uçaklarla fotoğraflar çektirip festival heyecanını yaşadı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

Öğrenciler ve vatandaşlar, festival alanını gezip bol bol fotoğraf çektirdi.

Festival alanına 50 günlük bebeğinin yanı sıra 3, 5 ve 8 yaşındaki çocuklarıyla gelen Özge Aktaş da alanda sergilenen uçak ve insansız hava araçlarıyla fotoğraf çektirdi.

Anne Aktaş, AA muhabirine, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

50 günlük bebeği Ahsen'i de alıp TEKNOFEST'e geldiğini anlatan Aktaş, "Diğer çocuklarımı da getirdim. 4 çocuğumla birlikte geldim ve her şey çok güzeldi. Hürkuş'u gördük. Benim favorim Kızılelma. Kızıelma'yı görme fırsatı bulduk. F16'ları da gördük. Her şey çok güzeldi ve etkilendik." dedi.

Dede Mustafa Barış da torunlarını gezdirmek için geldiğini dile getirerek, "Türkiye'nin milli gururunu burada görsünler, seyretsinler istedim. Büyüyünce torunlarım da daha çok haz alsınlar istedim. 50 günlük torunum var. Ona rağmen geldik. Kızılelma ve insansız hava araçlarını inceledik. Gururlanıyoruz." diye konuştu.

"Uçaklar çok güzel, iyi ki gelmişim"

Ziyaretçilerden Mehmet Ulucan ise torunu için TEKNOFEST'e geldiğini, uçakları ve hava araçlarını görünce tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Türklüğümle gurur duydum. Bayraktar'ın insansız araçları ve uçağını, Gökbey'i, Kızılelma'yı gezdim, baktık. Çok duygulandık." dedi.

TEKNOFEST için Balıkesir'den gelen ortaokul öğrencilerinden Zeynep Hacer Güllü, "Ben uçakları izlemeyi çok seviyorum. Onları izlemek çok hoşuma gidiyor. Muhteşemler. Hürkuş'u gördüm. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Manisalı Kader Doğanlı da uçakları görünce çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok kalabalık ama birçok şey gördüm ve aldım. Uçaklar çok güzel, iyi ki gelmişim. Her şey çok güzeldi. İnsansız hava araçlarını görmek istiyordum, gördüm." diye konuştu.