Bakan Yumaklı: 'Tarım ve Orman Sektöründe Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı hazırladık'

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "TAGEM bünyesinde Yapay Zeka ve Dijital Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezimizi kurduk. Aynı zamanda Tarım ve Orman Sektöründe Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı hazırladık" dedi.

Yapay Zeka Politikalar Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2026 etkinliği Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Gün özelinde hazırlanan kısa filmin seyredilmesinin ardından program açılış konuşmaları ile devam etti.

"Tarım yalnızca ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkmıştır"

Bakan Yumaklı artık sadece doğal kaynaklara sahip olunmanın değil, bilgiyi üretebilen, veriyi yönetebilen ve teknolojiyi doğru kullanan ülkelerin geleceği şekillendireceğini belirterek, "Bu yeni dönemde tarım yalnızca ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkmıştır. Tarım; gıda güvenliğinin, stratejik bağımsızlığın, çevresel sürdürülebilirliğin ve milli güvenliğin en önemli parçası haline gelmiştir. Bugün, birçok ülkenin gıda arz güvenliğini ulusal güvenlik meselesi olarak ele almasının temel sebebi de budur" ifadelerine yer verdi.

"Yapay zeka, verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır"

Daha az suyla, daha az girdiyle, daha düşük maliyetle, daha fazla üretmek zorunda olunduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu hedefe ulaşmanın yolu ise bilimi, teknolojiyi ve insan aklını üretim süreçleriyle buluşturan modellerdir. Tam da bu noktada yapay zeka teknolojileri, tarımın geleceğini yeniden şekillendiren stratejik bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zeka; toprağın ihtiyacını analiz edebilmekte, bitki hastalıklarını erken teşhis edebilmekte, sulama zamanını belirleyebilmekte, verim tahminleri yapabilmekte, hayvancılık işletmelerinin sürü yönetimini optimize edebilmekte ve milyonlarca veriyi saniyeler içinde işleyerek üreticimize karar desteği sunabilmektedir. Kısacası yapay zeka, tarımda yalnızca bir teknoloji değil; verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır" diye konuştu.

"Bilgi ve tecrübeyi, yapay zeka ve dijital teknolojilerle buluşturmak en büyük sorumluluklarımızdandır"

Bir yandan 86 milyon vatandaşın gıda arz güvenliğinin sağlandığını, diğer yandan yüzlerce farklı tarım ve gıda ürününün ihraç edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Ancak yeni dönemin başarısı yalnızca üretmekten değil, akıllı üretmekten geçmektedir. Bereketli Hilal'in merkezinde yer alan bu topraklarda oluşan bilgi ve tecrübeyi, yapay zeka ve dijital teknolojilerle buluşturmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.

Bakan İbrahim Yumaklı, gençlerin enerjisi, yenilikçi bakış açısı ve teknoloji üretme kapasitesini tarımla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kırsal kalkınma desteklerinde gençlere pozitif ayrımcılık uygulandığını ifade etti.

Araştırma enstitüleri, Ar-Ge merkezleri, gen bankaları ve teknoloji odaklı projelerle tarımsal bilgi birikiminin geleceğe taşındığını vurgulayan Yumaklı, kuraklığa, hastalıklara ve iklim değişikliğine dayanıklı yeni çeşitler

geliştirerek yerli üretim kapasitesini güçlendirdiklerini, tarımda dijital dönüşümün ise artık bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

"Tarım ve Orman Sektöründe Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı hazırladık"

Tarım Orman Şurası'nda dijital dönüşüm, yapay zeka ve veri temelli yönetim anlayışını, sektörün öncelikli politika alanları olarak belirlediklerini ifade eden Yumaklı, "Bu doğrultuda, TAGEM bünyesinde Yapay Zeka ve Dijital Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezimizi kurduk. Aynı zamanda Tarım ve Orman Sektöründe Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı hazırladık. Bu belgeyle; veriye dayalı yönetim anlayışını güçlendirmeyi, dijital dönüşüm kapasitemizi artırmayı, yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve sektörümüzü geleceğe daha güçlü hazırlamayı hedefliyoruz. Strateji Belgemizi yakın bir zamanda sizlerle paylaşmış olacağız" dile getirdi.

Küçükşabanoğlu, Bakan Yumaklı'ya yapay zeka ile hazırlanmış bir tablo hediye etti ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

Bakan Yumaklı'nın etkinlikte bulunan stantları gezip bilgi almasının ardından program sıradaki oturum ile devam eti.

Bakan Yumaklı'nın etkinlikte bulunan başta Türk Uzay Ajansı ve Google stantları olmak üzere sırasıyla gezip bilgi almasının ardından program sıradaki oturum ile devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı