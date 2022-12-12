Tarihi anlaşmada Microsoft'tan Sony'i kızdıracak açıklama!

Bu günlerde oyun dünyası, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma girişimi nedeniyle son derece çalkantılı. ABD Rekabet Kurumu'nun Blizzard Microsoft dava açmasının ardından ilk açıklama geldi. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, Sony'e adeta ateş püskürdü. İşte detaylar…

Microsoft Gaming CEO'su, Blizzard konusunda Sony'i suçluyor!

Microsoft'un yılın başında Activision Blizzard için yaptığı 69 milyar dolarlık teklifinden bu yana sular durulmuyor. Sony'nin ısrarla bu anlaşmanın rekabete aykırı olduğunu savunması sebebiyle ardı ardına davalar ile uğraşan Microsoft, son açıklamasıyla Sony'i kızdıracak gibi görünüyor. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'a göre Sony, piyasadaki hakimiyetini korumak adına Xbox'ı küçültmeye çalışıyor.

Second Request adlı podcast yayınında yaptığı açıklamalarda Spencer, "Sony konsol piyasasındaki hakimiyetini korumaya çalışıyor. Onların büyüme yolu Xbox'ı küçültmekten geçiyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca CEO, " Sony'nin sektöre bakış açısı bizden farklı. Onlar çıkarttıkları oyunları aynı zamanda PC'ye getirmiyor. Yeni oyunlarını abonelik sistemlerine getirmiyorlar. Dünyanın en büyük konsol üreticisi, halihazırda Playstation üzerinden oynanabileceğinin sözünü verdiğimiz tek oyun serisi için itiraz ediyor. Bu anlaşma müşterilere erişim ve seçim yoluyla fayda sağlayacak." dedi.

Microsoft, Nintendo'ya Call Of Duty getirecek!

Bildiğiniz üzere Microsoft, Call of Duty'nin 10 yıl boyunca Playstation'da oynanabilir durumda olacağını rekabet kurumlarına belirtmişti. Ayrıca şirket, Activision Blizzard satın alımının gerçekleşmesi durumunda Call of Duty oyununu Nintendo platformuna getirmek için 10 yıllık anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmanın onaylanması halinde Call of Duty markası dahil olmak üzere tüm Activision Blizzard oyunlarının hakları Microsoft'a geçecek. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada anlaşmanın 2023'ün ortasında tamamlanacağını öngördüklerini söyledi.

Peki siz okuyucularımız bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft – Sony tartışmalarında kim haklı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.