Superman hayranlarına üzücü veda!

Geçtiğimiz günlerde The Witcher'ın başrolü Henry Cavill, 3.sezondan sonra diziyi bırakacağını duyurdu. Buna sebep olan karar ise Superman'e geri dönüyor olmasıydı. Fakat gelecek filmin yapımcı kadrosuna farklı kişiler geçince işler değişti. Öyle ki Henry Cavill, kötü haberi verdi. İşte detaylar…

Henry Cavill Superman rolünü canlandırmayacak!

Instagram üzerinden yaptığı açıklamaya göre Henry Cavill, Superman rolünü artık canlandırmayacak. Filmin yapımcı kadrosunda bulunan James Gunn ve Peter Safran ile toplantı yaptığını söyleyen Cavill, ikili göreve geldikten sonra her şeyin çok hızlı değiştiğinden bahsediyor.

Yaptığı açıklamada Henry Cavill şunları söyledi:

"James Gun ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu bir üzücü haber. Superman olarak geri dönmeyeceğim. Stüdyo tarafından işe alınmalarından önce Ekim ayında geri döneceğimi duyurduktan sonra bu haber pek kolay değil ama hayat bu. Bu tarz değişiklikler olabilir, buna saygı duyuyorum."

The Witcher'dan hayranları üzen haber! Başrol değişiyor

Bu açıklamanın ardından hayranlar bu ayrılığın sebebini anlamamışken filmin yapımcılarından olan James Gunn bir tweet paylaştı. Öyle ki Superman'in yeni filminde karakterin daha önceki bölümlerine odaklanılacak. Bu sebeple Henry Cavill artık Superman'i canlandırmayacak. Henry Cavill'ın gelecekte neler yapacağı ise şu anda belli değil. The Witcher'ın 3.sezonunun ardından diziyi bırakacağını duyurmuştu. Yeni Geralt olarak ise Liam Hemsworth'ü göreceğiz.

Gunn ise paylaştığı tweette şunları söyledi:

"Yeni bir film için listede Superman de var. İlk aşamalarda hikayemiz, Superman'in hayatının daha önceki bir bölümüne odaklanacak, bu nedenle karakteri Henry Cavill oynamayacak. Yine de az önce Henry ile muhteşem bir toplantı yaptık. Onun hayranları olarak, gelecekte nasıl işlerde beraber çalışabileceğimizi konuştuk."

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Henry Cavill, devam etmeli miydi?