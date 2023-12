Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, geçtiğimiz haftalarda Türk lirasını kaldırıp dolar ile işlem görmeye başlamasıyla ülkemizdeki oyunları bir hayli üzmüştü. Bununla beraber Türk kullanıcılardan tepki çeken Steam, kısa süre önce ise Kış İndirimleri etkinliğini başlattı. İşte kampanya sırasında öne çıkan oyunlar…

Steam Kış İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Steam Kış İndirimleri kapsamında spor severlerin ilgi duyduğu EA SPORTS FC 24, 69.99 dolardan (2 bin 45 TL) 27.99 dolara yani 818 TL'ye düştü. Yüzde 60 oranında bir indirim söz konusu. Bununla beraber en popüler oyunlar arasında yer alan GTA 5: Premium Edition ise 39.98 dolar (1.168 TL) yerine 14.98 dolar (488 TL).

Öte taraftan FPS severlerin mutlaka göz atmasını önerdiğimiz Battlefield 1, yüzde 90 gibi devasa oranda indirimle birlikte 39.99 dolardan (1.168 TL) 3.99 dolara (116 TL) düştü. Diğer oyunların indirimli fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic'te yılbaşı indirimleri başladı! 1800 TL'lik FC 24 için yüzde 60+33 indirim

Steam Kış İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 2469.99 USD (2 bin 45 TL)27.99 USD (818 TL) | -60%Grand Theft Auto (GTA) 5: Premium Edition39.98 USD (1.168 TL)14.98 USD (438 TL) | -63%Diablo 469.99 USD (2 bin 45 TL TL)41.99 USD (1.227 TL) | -40%Cyberpunk 207744.99 USD (1.314 TL)22.49 USD (657 TL) | -50%The Last of US Part 159.99 USD (1.750 TL)40.19 USD (1.174 TL) | -33%Baldur's Gate 334.99 USD (1.022 TL)31.49 USD (920 TL) | -10%Sons of The Forest14.99 USD (438 TL)11.99 USD (350 TL) | -20%Arma 329.99 USD (876 TL)7.49 USD (220 TL) | -75%Battlefield 139.99 USD (1.168 TL)3.99 USD (116 TL) | -90%Assassin's Creed Valhalla47.99 USD (1.402 TL)11.99 USD (350 TL) | -75%Euro Truck Simulator 210.09 USD (294 TL)2.52 USD (73 TL) | -75%Rust39.99 USD (1.168 TL)26.79 USD (782 TL) | -33%

Steam Kış İndirimleri, 4 Ocak saat 21.00 itibariyle son bulacak.

