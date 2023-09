Dijital oyun mağazası Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek 3 oyun açıklandı. Bu oyunlar arasında The Walking Dead evreninde geçen bir oyun da bulunuyor.

Dijital oyun mağazası Steam'de düzenli olmasa da her hafta sonu bir veya birkaç oyun kısa süreliğine ücretsiz erişime açılıyor. Böylelikle oyuncuların güzel bir tatil geçirmesini sağlamaya çalışan platform, bu hafta sonu içinse üç oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi. Bu yapımlar arasında dünyaca ünlü dizi olan The Walking Dead'in evreninde geçen bir oyun da yer aldı.

Steam'de 3 oyun kısa süreliğine ücretsiz!

Steam'de bu hafta sonuna özel oyunculara ücretsiz deneme seçeneği sunulan oyunlardan ilki, 505 Games tarafından yayınlanan Assetto Corsa Competizione. Araba yarışı yapımlarını sevenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken oyun, oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başardı.

Ücretsiz hale gelen ikinci yapım ise yine oyuncular tarafından beğenilen The Walking Dead : Betrayal oldu. 14 Eylül'de piyasaya sürülen yani henüz yeni çıkmış olan oyun, The Walking Dead evreninde geçiyor. 5 ila 8 kişiyle oynayabileceğiniz yapım, tıpkı dizide olduğu gibi aylaklara karşı hayatta kalma üzerine kurulu.

Son oyun ise çatışmayı ve desteleri bir araya getiren, grafikleri ile ilgi çeken Friends vs Friends adlı bir PvP oyunu. Sistem gereksinimlerinin çok fazla yüksek olmaması nedeniyle büyük bir kitleye hitap eden oyun, hafta sonunu eğlenceli geçirebilmek için en iyi seçeneklerden birisi.

OyunFiyatıTarih Assetto Corsa Competizione199,00 TL18 Eylül (saat 17.00)The Walking Dead: Betrayal196,07 TL18 Eylül (saat 17.00)Friends vs Friends105,00 TL18 Eylül (saat 17.00)

Yukarıdaki tablodaki oyunları, karşılarındaki tarihe kadar Steam üzerinden indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

Adım 1: İndirmek istediğiniz oyunun (Assetto Corsa Competizione | The Walking Dead: Betrayal | Friends vs Friends) Steam sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra "Oyunu Oyna" butonunu bulun ve tıkladıktan sonra indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Adım 3: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.