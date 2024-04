Steam Çok Satanlar Listesinde Manor Lords Zirvede

On milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, en çok satanlar listesini paylaştı. Sıralamaya baktığımızda kısa süre önce piyasaya sürülen yeni Orta Çağ oyununun zirveye oturduğunu görüyoruz. İşte liste…

Steam çok satanlar: Manor Lords zirvede

Slavic Magic tarafından geliştirilen ve Hooded Horse tarafından yayınlanan Manor Lords, Steam çok satanlar listesinde birinciliğe adını yazdırdı. 26 Nisan'da piyasaya sürülen yapım, çıkmadan önce en çok istek listesine eklenen oyun unvanını taşıyordu. Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimler şimdilik olumlu görünüyor.

Steam çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise Valve'ın piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2 yer alıyor. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan yapım, zirveyi Manor Lords'a kaptırdı. Tekrar geri alıp alamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;