Steam Çok Satanlar Listesinde Manor Lords Zirvede
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, en çok satanlar listesini paylaştı. Manor Lords, yeni Orta Çağ oyunuyla zirveye oturdu. Counter-Strike 2 ise ikinci sırada yer aldı.
On milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, en çok satanlar listesini paylaştı. Sıralamaya baktığımızda kısa süre önce piyasaya sürülen yeni Orta Çağ oyununun zirveye oturduğunu görüyoruz. İşte liste…
Steam çok satanlar: Manor Lords zirvede
Slavic Magic tarafından geliştirilen ve Hooded Horse tarafından yayınlanan Manor Lords, Steam çok satanlar listesinde birinciliğe adını yazdırdı. 26 Nisan'da piyasaya sürülen yapım, çıkmadan önce en çok istek listesine eklenen oyun unvanını taşıyordu. Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimler şimdilik olumlu görünüyor.
Steam çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise Valve'ın piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2 yer alıyor. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan yapım, zirveyi Manor Lords'a kaptırdı. Tekrar geri alıp alamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Bu oyun, dizi uyarlaması sayesinde bir rekora imza attı!
Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;
SıraOyunFiyatı1Manor Lords14,99 dolar (-25%)2Counter-Strike 2Ücretsiz3Dota 2Ücretsiz4EA SPORTS FC 2469,99 dolar5PUBG: BATTLEGROUNDSÜcretsiz6War ThunderÜcretsiz7Forza Horizon 516,39 dolar (-50%)8HELLDIVERS 239,99 dolar9Call of Duty: Modern Warfare 345,49 dolar (-35%)10Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi20,40 dolar (-66%)11Bellwright13,49 dolar (-10%) 12No Rest for the Wicked17,99 dolar (-10%)13Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt0,79 dolar (-60%)14Euro Truck Simulator 210,09 dolar15Diablo 434,99 dolar (-50%)16eFootball 2024Ücretsiz17Grand Theft Auto V20,40 dolar (-66%)18Dead by Daylight5,99 dolar (-60%)19TEKKEN 831,49 dolar (-60%)20Black Desert4,99 dolar21Apex LegendsÜcretsiz22The Elder Scrolls Online11,99 dolar23ELDEN RING39,99 dolar24The Planet Crafter12,49 dolar25Rust18,99 dolar26Forza Horizon 46,59 dolar (-67%)27Content Warning4,49 dolar 28Dead Island 222,49 dolar (-50%)29Call of Duty: Modern Warfare19,79 dolar (-67%)30Fallout 7623,99 dolar