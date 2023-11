Star Wars'ın oyun evreninin en sevilen oyunu olan Knights of the Old Republic (KOTOR), bir remake sürümüyle tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak Sony'nin sessiz sedasız fragmanı kaldırmasıyla oyunla ilgili soru işaretleri oluştu. Yeni raporlar, RPG yapımının geliştirilmesinin durduğunu gösteriyor.

Star Wars'ın oyun evreninin en sevilen oyunu olan Knights of the Old Republic (KOTOR), bir remake sürümüyle tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu. Hatta oyun için bir fragman bile yayınlanmış ve oyuncuları heyecanlandırmıştı. Ancak Sony sessiz sedasız fragmanı kaldırınca oyunla ilgili soru işaretleri oluştu. Star Wars KOTOR Remake ertelenmiş gibi görünüyor.

Star Wars KOTOR Remake ertelendi

2003 yılında çıkış yapan ve oyun dünyasını derinden sarsan Star Wars: Knights of the Old Republic'in remake sürümü için işler beklendiği gibi gitmiyor. 2021 yılında PlayStation Showcase'de duyurulan oyun için fragman bile yayınlandı. Ancak yeni raporlar, RPG yapımının geliştirilmesinin durduğunu gösteriyor.

Sızıntılarıyla ünlü Jeff Grubb tarafından bildirilen son iddiaya göre KOTOR remake'in çalışmaları askıya alınmış durumda. Gazeteci, hiçbir stüdyonun "bu oyun üzerinde şu anda çalışmadığını" belirtti. Grubb, KOTOR'un herhangi bir stüdyoda, herhangi bir şekilde aktif olarak yürütülmediğini ifade etti.

Bu açıklama, geçtiğimiz aylarda projenin iptal edilmiş olabileceğine dair çıkan söylentilerin ardından gelmesiyle merak uyandırdı. Fragmanın YouTube'dan kaldırılması ve Sony'nin müzik lisanslarını suçlaması ise oyuncuların dikkatini çekti.

Oyunun haklarına sahip olan Embracer Group, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir finansal sunum sırasında oyun hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Bu da iptal edildiğine dair spekülasyonları daha da körükledi.

Embracer Group, remake'i kontrol eden Saber Interactive'in sahibi. Ancak şirket son zamanlarda projeleri de etkileyen kurumsal bir çöküş yaşıyor. Onlarca kişiyi kovan Saber ise Knights of the Old Republic'i askıya almış olabilir.

