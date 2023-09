Sony'nin 2020 yılında tanıttığı PlayStation 5'in satış rakamları çip krizinin yavaş yavaş sona ermesiyle artmaya başladı. Şirket ayrıca konsolu ilk kez alacak oyuncular için de çeşitli kampanyalar düzenleyerek pazar payını artırmaya çalışıyor. Son olarak şirket yeni PlayStation 5 sahipleri için ücretsiz oyun vermeye başladı.

Sony, yeni PlayStation 5 sahipleri için ücretsiz oyun veriyor

Öncelikle bu kampanyanın şu an için sadece ABD'de geçerli olduğunu belirtelim. Öte yandan bu tekliften yararlanmak isteyen oyuncuların bir PSN hesabına sahip olmaları ve en az 18 yaşında olmaları gerekiyor. Bir diğer kriter ise söz konusu PS5 konsolunun 20 Ekim 2023 tarihine kadar satın alınıp etkinleştirilmesi.

Kampanya kapsamında oyuncuların seçebileceği 12 oyun mevcut. Bunların arasında Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Remastered ve God of War Ragnarok gibi popüler yapımlar mevcut. Son olarak kullanıcı başına sadece bir oyunun ücretsiz alınabileceğini belirtelim. Söz konusu kampanyanın diğer ülkelere gelip gelmeyeceğiniyse çok yakında göreceğiz.

İşte yeni PlayStation 5 sahipleri için verilecek ücretsiz oyunlar;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Remastered

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima Director's Cut

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon's Souls

The Last of US Part I

Sackboy: A Big Adventure

Returnal

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Death Stranding: Director's Cut

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.