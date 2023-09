Sony, Eylül Ayında Ücretsiz Oyunları Açıkladı

Sony, Eylül ayında Saints Row, Generation Zero ve Black Desert Traveler Edition oyunlarını ücretsiz olarak dağıtacak. PlayStation Plus aboneleri bu oyunları 2 Ekim'e kadar ücretsiz olarak alabilecek.

Sony, Eylül ayında dağıtacağı ücretsiz oyunları açıkladı.

PlayStation Plus aboneleri 2 Ekim'e kadar ücretsiz alacak!

Sony her ay ücretsiz olarak dağıttığı oyunlara üç yenisini daha ekliyor. Bildiğiniz üzere PS Plus aboneleri her ay ücretsiz oyunlara sahip oluyorlar. Bugün ise Eylül ayında ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlar ortaya çıktı.

Sony, Eylül ayında Saints Row, Generation Zero ve Black Desert Traveler Edition oyunlarını ücretsiz olarak dağıtacak. Toplamda 2150 TL değerinde olan bu üç oyun 5 Eylül'den itibaren PlayStation Plus oyuncuları ile buluşacak. 2 Ekim tarihine kadar kütüphaneye eklenebilecek olan oyunlar, PS Plus aboneleri için sürekli kullanılabilir olacak.

Oyunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse, Volition tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen Saints Row, konsept olarak aksiyon ve macera oyunudur. Şehri ele geçirmek için bir çete oluşturan ana karakterimiz, bölgesini genişletmek için savaşıyor. Ayrıca arkadaşlarınızı da oyuna davet ederek bu mücadeleyi birlikte sürdürebiliyorsunuz.

Yine bir macera oyunu olarak karşımıza çıkan Black Desert, açık dünya MMORPG oyunudur. Hafızasını kaybetmiş birisi olarak karşımıza çıkan ana karakterimiz, gerçeği ortaya çıkarmak için dünyayı dolaşıyor. Yine arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz bu oyun, kurduğunuz takımla karşı güçlere karşı savaşmanızı istiyor.

Son olarak Generation Zero'yu incelediğimizde ise hikayenin İsveç'in savaş döneminden ilham alınarak ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Yine bir açık dünya aksiyon ve macera oyunu olan Generation Zero, makinelerin kontrolü ele geçirdiği dünyada insanların direnişini ele alıyor. Tabi diğer iki oyunda olduğu gibi bu oyunda da arkadaşlarınızla savaşa dahil olabiliyorsunuz.

Sony görünüşe göre bu ay kullanıcılar tarafından beğenilecek üç adet oyunla karşımıza çıkıyor. Bakalım Ekim 2023'te PlayStation Plus aboneleri hangi oyunlara sahip olacak?